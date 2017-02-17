Ритуальные «чудеса» на районном погосте

Офицер полиции пытается прикрыть сотрудников похоронной службы Пущина, беспардонно нарушающих «стандарт Воробьёва»

Покой усопших тревожить не принято. Но есть люди, работа которых заключается в том, чтобы на кладбищах было, как в той песне поётся, всё спокойненько, уютненько и пристойненько. Это смотрители, служебный долг которых - регулярно совершать обходы погостов. И поскольку в Серпуховском районе в этом деле наводится строгий порядок http://oka-info.ru/news/article/28724/, недавно был назначен новый смотритель муниципального казённого учреждения Серпуховского района - МКУ «Похоронное дело». Он и побывал на Митинском кладбище - у деревни Большое Грызлово, где обнаружил вдруг неформальные «чудеса». Это были девять свежих незарегистрированных могил.

Кто и когда их выкопал? Может, могилы не только криминальные, так как не оформлены по закону, но вдобавок ко всему и ложные? Есть ли в них трупы-то вообще и чьи? В такой ситуации в голову могут лезть самые разные вопросы. Как говорится, хоть стой, хоть падай. Хорошо хоть имена захоронённых на могилах имелись. И когда директор муниципального казённого учреждения - МКУ «Похоронное дело» обратился в полицию и сообщил о нарушениях закона, сыщикам было с чего начать.

Подозрение в криминале сразу пало на городскую похоронную службу «Ритуал», созданную мэрией Пущина. Находится она совсем недалеко и уже давно замечена в «контрабанде» покойников на кладбища, принадлежащие Серпуховскому району. Поэтому материалы заявителя и попали в отдел полиции «Пущинский». Расследовать дело о нелегальных могилах взялся майор Вадим Субботин - бывший участковый, а ныне исполняющий обязанности дознавателя. Однако новоявленный детектив сразу как бы обломал зубы. Как видно, тормозом его стало среднее образование.

Только одного из близких девяти покойных нашёл Субботин. «Установить родственников других захороненных не представилось возможным», - сообщает он. Кроме того, провинциальный сыщик, как оказалось, как бы и законов не знает. Поэтому он не смог определить ни нарушителя, ни потерпевших, ни признаков того, что людей обманывают.

В показаниях одного обнаруженного родственника говорится, что похороны проводил пущинский «Ритуал». При этом, по его словам, похоронщики сказали, что «при небольшом захоронении одного человека разрешения не требуется». И Субботин этим удовлетворился! Он написал в своём постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, что «не усматривает события преступления… т.к. никому существенного вреда причинено не было». При этом он как бы не замечает признаки мошенничества и нарушений прав самих умерших, их родных и собственника кладбища. В общем, и смех и грех.

Есть такие темы, которые по нравственным соображениям всуе не затрагивают. Одна из них - смерть и всё, что связано с мёртвыми. И даже для того, чтобы просто помянуть покойника, существует целый ряд неписанных правил. Но чтобы человека предать земле, в государствах действуют законы и особый порядок. В Подмосковье, в Серпуховском районе, Пущине - тоже.

В 2014 году губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление правительства «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев…». Документ стали называть «стандарт Воробьёва». В нём ясно говорится, что все вопросы по этому поводу решает «уполномоченный орган местного самоуправления». В Серпуховском районе - это МКУ «Похоронное дело». При этом «запись о регистрации захоронения в обязательном порядке вносится в удостоверение о захоронении». Прав на нелегальную могилу - от пущинских гробокопателей - у родных не будет.

Кстати, специально для сыщиков Пущина. Нет такого понятия, как «небольшое захоронение». По «стандарту Воробьёва», длина могилы «должна быть не менее 2 метров, ширина - 1 метр, глубина - не менее 1,5 метра». И кажется, в Серпуховской прокуратуре об этом знают: отказное постановление Субботина и подобные ему были отменены как незаконные.

А в администрации района прямо указывают на признаки систематической коррупции в действиях полицейских Пущина. Кое-кто зло шутит: мол, в их отделе налажена выдача самых дешёвых разрешений на «небольшие захоронения» без разрешения. Тем не менее, искать нарушителей придётся.

17 февраля 2017