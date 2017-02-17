Позаботься о помидорах

Мы узнали, на какие сорта томатов следует обратить внимание всем сознательным огородникам

Среди нас есть люди - и их немало, которые раньше других чувствуют приближение весны и готовятся к ней. Это адепты огородной науки, тонкие знатоки сортов растений и фанатичные служители лопат и тяпок. В эти студёные дни они вовсю осаждают стеллажи с семенами в специальных магазинах, стараясь в очередной раз превзойти самих себя. Мы решили наведаться в один из таких магазинчиков и разобраться в многообразии представленных семян.

Выбор пал на бутик, расположенный на территории Калиновской базы. Его номер - 61. В тёплое время года хозяйка Елена выставляет многочисленные цветочные, плодовые и декоративные саженцы по правую сторону от базы. За редкими сортами клубники или вишни к ней едут из соседних городов. А сейчас магазин предлагает покупателям широкий спектр семян российских и голландских производителей. Последние, кстати, уверенно входят в жизнь наших огородников, несмотря на высокую, по сравнению с отечественными аналогами, цену.

- Голландцев любят за то, что они выполняют обещания, - объясняет Елена. - Если написано «урожайный», «ранний», «устойчивый к заболеваниям» - можно не сомневаться, так и будет.

Для удобства покупателей голландские семена в магазине перефасовали из больших фирменных пакетов в маленькие, по 5-7 семечек. Это даёт возможность попробовать разные сорта без ущерба для кошелька. Некоторые семена окрашены в яркий синий или зелёный цвет - это значит, что они уже прошли обработку от болезней и их не надо замачивать перед посадкой.

Так как выбор семян овощей и цветов огромен, мы решили сосредоточить своё внимание на томатах. Самые популярные у серпуховичей голландские сорта - «Пинк Парадайз», «Генерал», «Катя», «Мохитос», «Пабло».

Для тех, кому жалко отдать 100 Р за пять голландских семечек, существует многообразный мир семян отечественной селекции. Каждый год здесь появляются новинки, за которыми с особым вниманием следят жадные до экспериментов дачники.

- Покупатели частенько просят посоветовать что-нибудь интересное, - делится опытом продавец-консультант Елена. - Один из самых востребованных сортов - «Биг Биф F1». Сочетание F1 показывает, что это гибрид первого поколения, то есть, его свойства могут не закрепиться в будущих семенах. Сорт вкусный, урожайный и выносливый, для любого лета. Урожайными считаются также сорта «Президент», «Елизавета», «Пётр Великий». Плоды хоть и не очень крупные, но обильные. Тем, у кого огород в низине, может понравиться сорт с повышенной устойчивостью к болезням. Он так и называется - «Фитофтороустойчивый». А вообще, чем раньше появится урожай, тем выше шанс уберечь его от фитофторы. С этой позиции могу посоветовать сорт «Катя» - с ним я снимаю первые томаты уже в начале июля.

Разнообразие семян в магазине поражает неискушённого посетителя. На ярких упаковках - почти виноградные грозди томатов-черри и мясистые плоды-великаны. Жёлтые, оранжевые, фиолетовые помидорки вызывают приступ аппетита заодно с приступом шопоголизма.

- А я вот такие помидоры прошлым летом вырастила прямо на балконе, - подливает масла в огонь одна из покупательниц. - Сорт «Бетта». Так здорово, всё лето плодоносили, сорвёшь - и на стол. Правда, у меня сторона солнечная, им там хорошо было.

Кстати, для таких вот «балконных» огородников есть специальные сорта, например, «Балконное чудо». А чтобы томаты гарантированно хорошо взошли, в дополнение к семенам лучше сразу приобрести грунт для рассады. Содержащиеся в нём микроэлементы помогут помидоркам взять хороший старт на пути к вашему завидному урожаю.

18 февраля 2017