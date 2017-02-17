Какие часы носят видные мужчины региона

Корреспондент «Оки-инфо» в преддверие главного мужского дня в году выяснял, какие марки «ходиков» предпочитают в Серпухове и Серпуховском районе

Если в женском гардеробе всегда найдётся масса вещиц-украшений, которые могут дополнить образ дамы, то у мужчин подобных «штучек» раз-два и обчёлся - галстук, запонки и, конечно же, часы. Сегодня механизм на запястье стал не столько помощником в повседневной жизни, сколько стильным аксессуаром, подчёркивающим стиль или настроение человека. Часы могут добавить изюминку к костюму или подчеркнуть социальный статус владельца. Именно поэтому к выбору наручных часов многие сейчас подходят обстоятельно, руководствуясь не только толщиной кошелька, но и собственным вкусом.

Накануне 23 февраля - самого мужского дня в году, журналисты «Оки-инфо» решили выяснить, какие часы предпочитают носить известные серпуховские джентельмены. Тема для многих оказалась весьма интересной и многие наши респонденты поведали читателям небольшие истории, связанные связанные с «ходиками».

Николай АДУШЕВ, экс-мэр Серпухова:

- У меня всего трое часов. Двое из них мне дарили коллеги по работе - турки. Это случилось после запуска обувной фабрики «Рокланд». А одни, в 1995 году, преподнёс Сергей Кудряков, возглавлявший тогда ОАО «АЗТ». Я уже не помню, какой марки они были, какие-то стальные, белые, но мой друг Анатолий Шестопалов, который имел хобби собирать и ремонтировать, увидев их у меня, предложил меняться. Я согласился. Вскоре он принёс мне часы «Orient», которые сейчас постоянно ношу на левой руке.

Мои первые часы были марки «Победа». Мне подарили их, когда учился в 7 или 8 классе. Это сейчас они доступны любому, а в моём детстве часы были довольно дорогим подарком и надевать их разрешалось только в подростковом возрасте.

Борис КРИВОДУБСКИЙ, предприниматель, депутат:

- Мне нравиться носить часы. Раньше, до всяких кризисов, бывая за границей, часто покупал себе разные модели, есть и отечественные - подарочные от Мособлдумы. До недавнего времени носил AppleWatch, но я, как и многие их обладатели, не использовал всю функциональность. Переболел ими. К тому же, сейчас они выходят из моды, как мне кажется.

Сейчас чаще ношу фитнес-трекер премиум-класса «Garmin». У него два ремешка, мне они удобны, даже на ночь не приходится снимать, подзарядки требуют не так часто. Вообще, выбор часов зависит от того, куда я направляюсь. Если это встреча с деловыми партнёрами, то «Garmin» к костюму не подойдёт, могу надеть швейцарские «Bell & Ross», «Vacheron» или «Patek Philippe».

В последнее время стал обращать внимание на российские часы и планирую купить. Какой марке отдать предпочтение, пока не решил. Отсматриваю каталоги и петродворцового завода, и чистопольского, и московских. Знаю также, что сейчас появилось и много новых отечественных брендов с интересным дизайном. Русские часы по надёжности и оформлению не уступают зарубежным образцам, а цены на них считаю вполне демократичными. Кстати, привлекает вариант однострелочных часов.

Назвать себя коллекционером я не могу. Для меня часы, в первую очередь, прибор и лишь затем аксессуар. Но я знаю в Серпухове одного человека, не стану называть его имя, который является настоящим фанатом часов. Он покупает очень дорогие модели, хорошо разбирается в них, собирает коллекцию, которая настолько ценна, что ему приходится хранить её в банковской ячейке.

История, связанная с часами? Вскоре после окончания нашего военного училища, поехал в «Лужники», где тогда был рынок и впервые купил себе те часы, какие хотел - «Sitizen» в титановом корпусе, кварцевые, сделанные под механику. Даже цену запомнил - $400. В 1995 году это была солидная сумма. До сих пор у меня лежат и исправно работают.

Аркадий МЫНГАЛОВ, врач:

- Сейчас чаще ношу «Swiss Golfer». Их на юбилей мне подарили родственники. Когда-то были «Ракета» или «Комета», но самые запоминающиеся часы достались от деда. Они довоенные, размером чуть ли не с блюдце, марки «Урал». Они ходили всегда и сейчас исправно работают. Мне кажется, в их механизме трудно чему-то сломаться.

На январское заседание Совета депутатов Аркадий Юрьевич пришёл в стильных швейцарских часах марки «Maurice Lacroix». Так что излюбленные им «Swiss Golfer», в которых села батарейка, сфотографировать не удалось.

Сергей ОДИНОКОВ, серпуховский атаман

- У меня около двух десятков часов. Какие именно носить, я решаю в зависимости от одежды. Последнее время чаще надеваю «умные часы» «Casio». Они удобны на охоте. Показывают и время, и температуру, и высоту над уровнем моря, и дату, и секундомер в них, и много всяких важных функций.

А когда поступил учиться в военное училище, отец подарил мне «Командирские». В них курсантом и проходил.

Георгис КЕССИДИ, директор ООО «Корстон-Серпухов»:

- Для меня важен внешний вид часов, их дизайн и бренд. Функциональность интересует во вторую очередь. Всё-таки для меня они не прибор для измерения времени, а аксессуар. Я предпочитаю швейцарскую продукцию и сейчас чаще отдаю предпочтение двум маркам «Ulysse Nardin» и «Hublot». Кстати, раньше никогда не носил часов, а лет 8-10 назад без всякого повода и причины надел.

Один раз в жизни я дарил часы девушке. Реакция с её стороны была положительной. Один раз получил аналогичный подарок от мамы - «Patek Philippe».

Виталий ВИШНЕВСКИЙ, руководитель «Русского леса»

- Чтобы купить свои первые часы в 1986 году, я, будучи студентом, работал два месяца. Многие, может, ещё помнят марку «Montana». Электронные, с восемью мелодиями... За них отдал 80 рублей, они прослужили лет десять. Конечно, потом эти гонконгские часы появились во всех магазинах и стоили уже копейки.

Сейчас предпочитаю «Швейцарию для народа» - марку «Tissot». Купил их шесть лет назад. Доволен тем, что они функциональны, показывают точное время, известны во всём мире и доступны по цене. Я их брал за 12000 рублей.

Есть ещё подарочные от Комитета лесного хозяйства Московской области. Марку точно не вспомню, но российские. Их храню, как память.

Игорь ЦАПОВ, руководитель серпуховского «Боевого братства», депутат, директор стадиона «Труд»:

- У меня часы не держатся. Я их постоянно бью или теряю. Вот сейчас у меня на руке их нет, предполагаю, что швейцарский «Lotus» забыл на даче. А вообще именно эта модель не нравится, присматриваю новые часы с двойным механизмом, где на циферблате есть и стрелки, и жидкокристаллический дисплей. Такие мало распространены, но, думаю, они будут удобными, плюс они стильные и довольно брутальные.

Я хорошо помню свои «Командирские» завода «Восток». С ними прошёл весь Афган. Бил их, царапал, лазил по горам, все истёр. Но механизм при этом работал исправно. Трижды один афганец ко мне подходил просил обменять мои «Командирские» на его японские «Seiko», но я не стал, в них и вернулся на гражданку.

ОНИ НЕ НОСЯТ ЧАСЫ

Александр ЛЕСОВ, серпуховский военный комиссар

- Я уже давно не ношу часы. Рядом всегда мобильник или настенные. Мне без них сейчас удобнее. Хотя в юности, конечно, были отечественные «Полёт».

Николай ДИЖУР, общественный деятель, депутат

- Ровно пять лет назад я снял с руки «Tissot» и демонстративно выкинул в Средиземное море. Мне было неудобно ими пользоваться. С тех пор часы наблюдаю только в телефоне. И вообще я не считаю их украшением. Кстати из аксессуаров у меня только печатка на пальце постоянно. Не стильно? Может быть, но у меня с ней есть определённые личные воспоминания и мне в ней комфортно.

20 февраля 2017