Вёз девять кило марихуаны
На посту ДПС задержали иномарку, нашпигованную наркотой
Сотрудники местного наркоконтроля и ГИБДДД на стационарном посту ДПС на 101 км автодороги М2 «Крым» остановили для проверки документов авто, направляющееся в сторону Москвы.
За рулём находился 44-летний гость из ближнего зарубежья. Осмотр иномарки оказался не напрасным: в пространстве между багажным отделением и задним сиденьем, оборудованным под тайник, было обнаружено и изъято 11 свертков из многослойного полимерного материла с веществом растительного происхождения внутри. В результате это оказалось 9 килограммами марихуаны.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 30, ст. 228.1 «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» и по ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств в крупном размере» УК РФ.
В результате преступник может оказаться за решёткой на 20 лет. На данный момент он находится под стражей.
20 февраля 2017
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