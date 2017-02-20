Вёз девять кило марихуаны

На посту ДПС задержали иномарку, нашпигованную наркотой

Сотрудники местного наркоконтроля и ГИБДДД на стационарном посту ДПС на 101 км автодороги М2 «Крым» остановили для проверки документов авто, направляющееся в сторону Москвы.

За рулём находился 44-летний гость из ближнего зарубежья. Осмотр иномарки оказался не напрасным: в пространстве между багажным отделением и задним сиденьем, оборудованным под тайник, было обнаружено и изъято 11 свертков из многослойного полимерного материла с веществом растительного происхождения внутри. В результате это оказалось 9 килограммами марихуаны.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 30, ст. 228.1 «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» и по ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств в крупном размере» УК РФ.

В результате преступник может оказаться за решёткой на 20 лет. На данный момент он находится под стражей.

20 февраля 2017