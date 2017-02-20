Пропал человек!

78-летняя жительница Протвина Эльза Шепёлкина ушла из дома в прошлый четверг и не вернулась.

Сообщается, что бабушка может быть дезориентирована.

Была одета в ворсистое светло-коричневое пальто, светло-коричневую норковую шапку, укороченные чёрные брюки и чёрные сапоги. Приметы: рост - 168 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы крашеные с рыжиной.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

20 февраля 2017