Как приготовить вкусное мясо?

Нашли самый крутой способ приговтоления мяса на свежем воздухе

На даче хочется в полной мере насладиться свежим воздухом, пребыванием на природе. Даже процесс приготовления пищи становится отдыхом, если он происходит не в закрытом помещении. Именно для этого подойдет печь-барбекю, сделанная из кирпича. Оборудовать ее на дачном участке вполне доступно каждому, тем более что у такого приспособления масса преимуществ перед привычными мангалом и грилем.

Почему именно печь-барбекю?

Такая печь более долговечна, чем обыкновенный мангал, она прочна и долгое время не требует никаких реставрационных работ.

В ней мясо и топливо всегда останутся сухими вне зависимости от погоды, а приготовление любимых блюд на свежем воздухе доставит массу удовольствия. Кстати, в такой печи можно готовить как летом, так и в холодное время года.

Печь-барбекю из кирпича (см. на сайте) – хорошая альтернатива электрической плите, если на даче существуют перебои или иные затруднения с подачей электроэнергии. Жар, который получается после растопки благодаря толстым стенкам, обеспечит блюду превосходный вкус, невозможный для приготовления на обычной плите.

Устройство такой печи, в отличие от самодельных барбекю, не позволяет огню в случае непогоды перекинуться на легко возгораемые предметы вокруг – сухую листву, близлежащие деревянные пристройки, лавочки и т.д. Удобнее всего выделить площадку под фундамент для такой печи в пяти-шести метрах от беседки, не забыв про дорожку к ней, или в самой беседке.

Виды

Печь-барбекю из кирпича бывает как простая, небольших размеров, так и с более сложной конструкцией, которая стилизована под уличный камин или подобие русской печи. У такого сооружения имеется вытяжная труба из огнеупорного состава и конусообразная надстройка; печь многофункциональна и удобна в использовании. Такая конструкция может отлично вписаться в дизайн любого сада, особенно если дачные постройки (дом, баня, беседка) построены из бруса. По виду топлива печи-барбекю делятся на те, которые разжигаются только готовым древесным углем, и те, в которых можно использовать как уголь, так и дрова.

Минимальный набор приспособлений для приготовления в кирпичной печи-барбекю – решетка-гриль из нержавеющей стали, рама для шампуров и решетки. В ней может быть предусмотрен специальный отдел для дров. Более сложные печи являются целым садовым комплексом для приготовления блюд: в них имеется собственная крыша (то есть альтернатива беседке), столешница для разделки мяса и овощей.

19 февраля 2017