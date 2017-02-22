О чём мечтает доктор биологических наук?

Накануне главного мужского праздника узнали о тайных желаниях видных мужчин региона

Николай ВЕКШИН, доктор биологических наук:

- Я бы переформулировал вопрос. Кого хотят мужчины? Настоящему мужику вряд ли хочется на праздник пальто или духи. Вот добиться расположения понравившейся женщины - это победа, это настоящий подарок. А уж если женщина относится к тебе хорошо, от неё что угодно будет в радость, хоть самая последняя ерунда. В коллективе предпочитаю «натуральные» поздравления, то есть, стол. Выпить, закусить, провести семинар по биофизике. В еде я неприхотлив - люблю мясо. Пельмени - моё идеальное блюдо, но и котлета выглядит вполне празднично. Хотя у нас некоторые парни обожают пироженки, я себя к таким не отношу.

24 февраля 2017