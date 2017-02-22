О чём мечтает Валерий Гореловский?

Накануне главного мужского праздника узнали о тайных желаниях видных мужчин региона

Валерий ГОРЕЛОВСКИЙ, журналист:

- Как и каждому человеку, мне будет приятен подарок на 23 февраля или в любой другой день календаря. В последний раз на 23-е мне ещё в школе дарили традиционную чашку, которую я так же традиционно дарил обратно на 8 марта. В те далекие годы на чашках не было ещё дизайнерских адресных картинок. Вот и весь мой опыт даров этого праздника. Признаюсь, был бы рад чёрным хлопковым носкам и одеколону «Саша». Ну, а огорчило бы меня то, что принято называть подарком в кавычках. Причём, снова уточню, в любой день календаря.

22 февраля 2017