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Социальные комментарии Cackle
О чём мечтает Валерий Гореловский?
Накануне главного мужского праздника узнали о тайных желаниях видных мужчин региона
Валерий ГОРЕЛОВСКИЙ, журналист:
- Как и каждому человеку, мне будет приятен подарок на 23 февраля или в любой другой день календаря. В последний раз на 23-е мне ещё в школе дарили традиционную чашку, которую я так же традиционно дарил обратно на 8 марта. В те далекие годы на чашках не было ещё дизайнерских адресных картинок. Вот и весь мой опыт даров этого праздника. Признаюсь, был бы рад чёрным хлопковым носкам и одеколону «Саша». Ну, а огорчило бы меня то, что принято называть подарком в кавычках. Причём, снова уточню, в любой день календаря.
22 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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