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Социальные комментарии Cackle
Подрезал автобус
На перекрёстке улиц Ворошилова и 1-й Московской вчера произошло ДТП
Авария случилась вечером, около пятнадцати минут восьмого. Автолюбитель на VW Passat, нарушая правила дорожного движения, решил резко повернуть налево наперерез автобусу.
Однако резкий манёвр не удался: иномарка впечаталась в бок пазику. По нашей информации, пострадавших нет.
Видео с канала «Безопасный Серпухов»
22 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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