Подрезал автобус

На перекрёстке улиц Ворошилова и 1-й Московской вчера произошло ДТП


Авария случилась вечером, около пятнадцати минут восьмого. Автолюбитель на VW Passat, нарушая правила дорожного движения, решил резко повернуть налево наперерез автобусу.

Однако резкий манёвр не удался: иномарка впечаталась в бок пазику. По нашей информации, пострадавших нет.

 

 

 

Видео с канала «Безопасный Серпухов»

22 февраля 2017



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