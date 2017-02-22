«Переманим врачей из соседних городов»

Глава Серпухова придумал, как решить проблему кадрового дефицита в медучреждениях Серпухова

Как доложила директор МКУЦ «Отдел по взаимодействию с учреждениями здравоохранения администрации Серпухова» Оксана Гурова на оперативке, в Серпухове не хватает 11 врачей и 7 представителей среднего медперсонала.

Способами решения этих проблем она назвала меры социальной поддержки, которые были учреждены ещё в прошлом году: выделение служебного жилья, компенсационные выплаты в виде 50% от стоимости найма жилья, выплаты студентам, направленным на целевое учение. Но судя по тому, что проблема до сих пор никуда не делась, эти меры оказались недейственными.

Ещё одна мера социальной поддержки разрабатывается в этом году, возмещение расходов на общественный транспорт. Поможет ли она разрешить ситуацию? Вряд ли...

Закончила своё выступление Оксана Гурова словами о том, что она надеется а решение проблемы кадрового дефицита в Серпухове в скором времени.

- А кроме надежды, которая умирает последней, ещё что-то есть? - поинтересовался Дмитрий Жариков. - Я услышал задачу: привлечь на работу 11 врачей и 7 сотрудников среднего медперсонала, но не услышал, к какому сроку мы её достигнем. Вы должны сесть с главными врачами на электричку, в автомобиль и поехать в Тулу, Рязань, Заокский, Тарусу и переманивать медицинский персонал для работы в Серпухове, если у нас действительно созданы все условия. А всё, что вы говорите, это декламация: мы намерены, мы создали...

Если идею мэра Серпухова всё же претворят в жизнь, будет интересно понаблюдать, как сотрудники администрации с главврачами на электричке поедут искать врачей и медсестёр по соседним городам.

22 февраля 2017