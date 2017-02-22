Блинная неделя. Куда пойти сегодня?
Гид по дням масленичной недели
Неделя веселья
Как говорят в народе, солнце уже давно повернулось на лето, пора зиме вместе с её белоснежными оковами сдавать позиции и уходить. Ежегодно, на протяжении многих столетий, задержавшуюся холодную гостью выпроваживают посредством весёлого праздника, вобравшего в себя элементы языческой и христианской культур - Масленицы.
В давние времена этот обычай был связан не только с проводами зимы, но и прощанием со всем старым, с радостью от обновления природы.
Праздновать Масленицу принято целых семь дней, каждый из которых особенный и имеет своё значение.
Понедельник - первый день Узкой масленицы. По традиции, утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Именно в понедельник обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. Блины начинали печь с самого утра, а первый блин отдавался малоимущим на помин усопших.
Вторник в народе его называли «заигрыши». Обычно в этот день проходили смотрины невест. С утра молодые люди шли кататься с гор и поесть блинов.
Среда - «лакомка» или «полес», в этот день зять имел полное право заявиться к своей тёще на блины.
Четверг - день, которыйоткрывает начало Широкой масленицы. В старину его назвали «разгул». Прекращаются все хозяйственные работы, а празднования разворачиваются во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, бои и другие соревнования, которые завершались шумными пирушками.
Пятница или тёщины вечерки. В этот день тёща могла нанести ответный визит зятю. Ответственность за блины возлагается на жену.
Суббота, день, который также посвящён родственникам мужа, «золовкины посиделки». Молодые невестки приглашали к себе в гости золовок и прочую родню мужа. Если на личном фронте проблем у сестёр мужа не было, то невестка звала своих замужних и женатых родственников.
И, наконец, завершение всей Масленичной недели - воскресенье, оно же «проводы», «целовальник», «прощёный день», «заговенье». С традициями и обрядами, проводимыми в этот день, современники знакомы больше всего. Кульминация веселья - сожжение чучела - своеобразного символа зимы.
В этом году Мacлeничнaя нeдeля пройдет с 20 по 26 фeвpaля. Мы подготовили подробный список мероприятий Серпухова и Серпуховской района, чтобы вы смоли погулять на полную катушку.
В течение недели мы расскажем, где можно будет отдохнуть и поесть самых вкусных блинов
СЕРПУХОВ
Музейно-выставочный центр
МВЦ проведёт уже знакомую серпуховичам традиционную Масленичную неделю с тематическими выставками, посвящёнными этому народному празднику. Какими экспонатами заполнятся залы выставочного центра на этот раз - сюрприз, но работники учреждения утверждают, что в этом году Масленица пройдет ещё интересней. В гости приглашаются дети школьного и дошкольного возраста, а также их родители.
СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН
Парк Дракино
Эпицентром культурной жизни в эту масленичную неделю станет Парк Дракино. Празднование там пройдёт с присущей изюминкой, задором и весельем. Развлечения и игры, максимально приближенные к времени наших предков, гарантированы. Гостей ждут ежедневные развлечения, соответствующие всем старорусским традициям. Среда, 22 февраля - все идём «к тёще на блины». Русские забавы, ледовое поло, кулачные бои, всё это вприкуску с ароматными блинчиками, - отличный сценарий для середины праздничной семидневки.
Парк-отель «Воздвиженское»
Команда парк-отеля подготовила для гостей программу «Масленичный экшн», который продлиться целых семь дней. В период с 20-26 февраля любой, маленький и взрослый найдет себе занятие по душе.
В среду обучат созданию солнечного календаря и устроят безумное чаепитие!
22 февраля 2017
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