Блинная неделя. Куда сходить в воскресенье?
Афиша праздничных мероприятий Серпухова и района
СЕРПУХОВ
МВЦ проведёт уже знакомую серпуховичам традиционную Масленичную неделю с тематическими выставками, посвящёнными этому народному празднику. Какими экспонатами заполнятся залы выставочного центра на этот раз - сюрприз, но работники учреждения утверждают, что в этом году Масленица пройдет ещё интересней. В гости приглашаются дети школьного и дошкольного возраста, а также их родители.
СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН
Парк Дракино
Эпицентром культурной жизни в эту масленичную неделю станет Парк Дракино. В воскресенье, 26 числа, под шутки скоморохов, песни, пляски и хороводы зиму проводят окончательно. Торжественное сожжение «Масленицы» по совсем канонам гарантировано.
Парк-отель «Воздвиженское»
Команда парк-отеля подготовила для гостей программу «Масленичный экшн», который продлиться целых семь дней. В период с 20-26 февраля любой, маленький и взрослый найдет себе занятие по душе.. Зиму проводят в воскресенье большим танцевальным марафоном и аукционом ценных подарков.
Отель «Царьград»
Свою интерпретацию праздника на центральной площади отеля покажет «Царьград». В выходные с 23-26 февраля посетителей ждут гулянья на любой вкус и цвет. Гостям предложат прокатиться на лихих скакунах, да на саночках. Угостят праздничными блинами с душистым мёдом и вареньем.
Но на этом гастрономические сюрпризы не заканчиваются, посетителей попотчуют разносолами домашними и мясными закусками, для сильных духом предложат настойки и глинтвейн. За музыкальное сопровождение праздника отвечает баянист и народные хористы. Самых активных и смелых ждут бой подушками и масленичный столб.
Остальные праздничные мероприятия, которые пройдут в большинстве учреждений культуры Серпуховского района, представлены в таблице:
26 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).