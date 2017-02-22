Блинная неделя. Куда сходить в воскресенье?

Афиша праздничных мероприятий Серпухова и района

СЕРПУХОВ

МВЦ проведёт уже знакомую серпуховичам традиционную Масленичную неделю с тематическими выставками, посвящёнными этому народному празднику. Какими экспонатами заполнятся залы выставочного центра на этот раз - сюрприз, но работники учреждения утверждают, что в этом году Масленица пройдет ещё интересней. В гости приглашаются дети школьного и дошкольного возраста, а также их родители.

СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН

Парк Дракино

Эпицентром культурной жизни в эту масленичную неделю станет Парк Дракино. В воскресенье, 26 числа, под шутки скоморохов, песни, пляски и хороводы зиму проводят окончательно. Торжественное сожжение «Масленицы» по совсем канонам гарантировано.

Парк-отель «Воздвиженское»

Команда парк-отеля подготовила для гостей программу «Масленичный экшн», который продлиться целых семь дней. В период с 20-26 февраля любой, маленький и взрослый найдет себе занятие по душе.. Зиму проводят в воскресенье большим танцевальным марафоном и аукционом ценных подарков.

Отель «Царьград»

Свою интерпретацию праздника на центральной площади отеля покажет «Царьград». В выходные с 23-26 февраля посетителей ждут гулянья на любой вкус и цвет. Гостям предложат прокатиться на лихих скакунах, да на саночках. Угостят праздничными блинами с душистым мёдом и вареньем.

Но на этом гастрономические сюрпризы не заканчиваются, посетителей попотчуют разносолами домашними и мясными закусками, для сильных духом предложат настойки и глинтвейн. За музыкальное сопровождение праздника отвечает баянист и народные хористы. Самых активных и смелых ждут бой подушками и масленичный столб.

Остальные праздничные мероприятия, которые пройдут в большинстве учреждений культуры Серпуховского района, представлены в таблице:

26 февраля 2017