Рейтингом по шлёму

В администрацию Оболенска поступил запрос о криминальных делах бывшего мэра Георгия Мущака

Как говорится, добрая слава лежит, а худая бежит. Так можно сказать и о «худой» информации, которая касается деяний бывшего врача и офицера Георгия Мущака, сити-менеджера Протвина, а в недалёком прошлом - мэра Оболенска. Ведь очередной скандальный назначенец губернатора Андрея Воробьёва так и норовит угодить в очередной скандал. Между тем, полиция пытается разобраться в тротуарных и дорожных аферах Жорика, которые он с подельниками проворачивал за счёт бюджета городка микробиологов. А протвинцы горят желанием отправить его в отставку.

Ещё 28 октября 2016 года в «Оке-инфо» была опубликована статья «Житель Оболенска раскрыл преступления Мущака». В ней говорилось о работе комиссии Серпуховского района, в которую входили сотрудники отдела муниципального контроля, представители администрации Оболенска и специалисты в сфере дорожного строительства и благоустройства. Юристы, изучавшие документы, пришли к заключению о существовании в Оболенске преступной группы. В её составе и действовал Мущак.

Они лихо управляли бюджетными миллионами поселения - «путём оформления фиктивных дорожных работ». В сообщении о преступлении, которое направил глава Серпуховского района Александр Шестун полковнику Валерию Пучкову - начальнику МУ МВД «Серпуховское», отмечается, что бывшие должностные лица администрации Оболенска обманным путём похитили из бюджета посёлка более 3 млн Р. А это является хищением в крупном размере.

Немного ранее в «Оке-инфо» также была размещена заметка «Мущак: «Как украсть миллион». Речь в ней шла о деньгах на дорогу к частному озерцу и стоянку возле дома, принадлежащего самому Мущаку. Ещё тогда отмечалось, что в его действиях обнаруживается корыстный мотив, что может и должно не только привести к отстранению от должности, но и к уголовной ответственности. Говорилось в заметке и о том, что на берегу озерца у него есть прекрасная возможность покаяться и «рассказать местным белочкам, как украсть миллион».

Как раз на днях в администрацию Оболенска поступил запрос о деяниях бывшего мэра от правоохранительных органов, занимающихся расследованием коррупционных преступлений. Кроме того, стало известно, что Жорика, кажется, вызывали в ГУТП - главное управления территориальной политики Московской области. По слухам, там ему сказали, что его рейтинг слабоват, население Протвина его не любит и пора, дескать, ему вернуться в «Скорую помощь» Серпухова, а потом, может быть, его поставят во главе серпуховской ЦРБ.

Пришла и другая новость - о заседании Совета депутатов Протвина, которое должно состояться 21 февраля. На нём речь пойдёт об отставке Георгия Мущака. Собрание обещает быть горячим. Во всяком случае, белочкам рассказывать, как украсть миллион, гораздо легче, чем общаться с депутатами.

24 февраля 2017