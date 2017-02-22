Наступая на пятки Европе

Парк Дракино запускает новый выгодный проект для самых ленивых инвесторов

Слово «апарт-отель» некоторые уже где-то слышали. Но, к сожалению, в России это понятие пока трактуют не всегда верно. Ведь для нас такое явление пока ещё - новинка. Но парк Дракино, как всегда, не собирается ни от кого отставать. В Европе в последнее время апарт-отели стали модной тенденцией. Мы разберёмся, что это такое и почему в это выгодно вкладывать деньги.

Подсказка из-за границы

Парк Дракино давно стал по-настоящему раскрученным брендом. И не только местным жителям полюбилось это уютное местечко в сосновом бору. Тысячи москвичей уже не представляют свои уик-энды, праздники и отпуска без этого уникального кислородного курорта Подмосковья.

А спрос, как известно, рождает предложение. Вот и встала перед руководством парка задача: где взять дополнительный номерной фонд. Тут то и пришла подсказка из-за границы - создать в Серпуховском районе апарт-отель. Говоря простым языком, это одна из самых многообещающих схем инвестирования в недвижимость, при которой владелец, вложившись в строительство коттеджа или выкупив гостиничный номер, регулярно получает прибыль от сдачи жилья в аренду, не заботясь о его содержании и поиске арендаторов.

Что же предлагает Парк Дракино? Делать вклады в банках - сегодня не совсем выгодный способ получения прибыли. Самые надёжные из них вряд ли предложат вам хороший процент годовых. А вот вложиться в недвижимость - совсем другое дело. Апарт-отель Дракино - один из видов доходной недвижимости, доступный широкой аудитории и изначально ориентированный на получение прибыли. Всё, что необходимо инвестору - вложиться в строительство коттеджа и получать гарантированную прибыль, все остальные заботы возьмёт на себя управляющая компания.

Риски снижены до «нуля»

Чтобы узнать, насколько такие вложения окажутся выгодными, мы обратились к директору Парка Дракино Ольге Казаковой:

- В нашем случае инвестор абсолютно ничем не рискует, - уверяет Ольга Валерьевна. - Плюсы у проекта огромные. Во-первых, инвестор является полноправным собственником недвижимости. Во-вторых, он не занимается решением вопросов, связанных со сдачей жилья в аренду. Все эти заботы возьмёт на себя опытная команда: от отделки и меблировки комнат до замены оборудования и сантехники. Никакой дополнительной платы за это не будет. Важно и то, что апарт-отели окупаются гораздо быстрее, чем обычные гостиницы, а собственник получает доход как от прироста стоимости жилья, так и от аренды. А возможность использования резиденции для собственного отдыха делает предложение ещё более привлекательным.

Говорить о риске действительно не приходится. Номера в семейном парк-отеле никогда не пустуют. Клиенты приезжают сюда за качественным отдыхом круглый год. Рядом с апарт-отелем, который составит единый архитектурный ансамбль с кислородным курортом «Дракино», окажутся все условия и развлечения: экологически чистое место среди сосен, водоём, где можно порыбачить в любое время года и не остаться с пустыми руками, конный клуб, прокат велосипедов, роликовых коньков и мототехники, картодром, спортивный аэродром, Spa-комплекс, тарзан-парк, мини-зоопарк спортивные площадки и анимационные программы.

Несомненным достоинством апарт-отеля будет и его выгодное местоположение - 89 км от МКАД по Симферопольскому шоссе в окрестностях старинного города Серпухова. Всё это обеспечит круглогодичную востребованность жилья в апарт-отеле Дракино.

Дональд Трамп рекомендует

Самой первой идею апарт-отелей претворила в жизнь, однако, не Европа, а Америка. Популярность она получила ещё в 1980-90-х годах прошлого столетия. И угадайте, благодаря кому? Правильно, благодаря нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Именно он придумал зарабатывать на апарт-отелях, сделав ставку на строительство гостиничной коммерческой недвижимости. Это и позволило известному бизнесмену, а теперь и главе штатов сколотить своё состояние.

И лишь в последнее время эту традицию подхватили европейские страны, такие как Англия, Испания и Франция. В России апарт-отели есть лишь в Москве и Петербурге. В скором времени ярко представить этот бизнес сможет и Серпуховский район.

Так почему бы не повторить успех Трампа? Тем более, условия предлагаются самые выгодные. Например, при вложении в одноэтажный коттедж 7,5 миллионов, инвестор получит годовой доход в размере около 750 тысяч рублей. Проценты начнут выплачиваться после одного года с момента заключения договора. То есть, как только объект будет построен, собственника ждёт стабильная прибыль.

Парк Дракино приглашает к сотрудничеству всех инвесторов, готовых вложиться в прибыльный бизнес, который работает.

Контакты: 7 (495) 542-51-70, 7 (495) 764-93-83, 7 (4967) 310-444, 7 (4967) 380-444.

E-mail: booking@drakino.com

24 февраля 2017