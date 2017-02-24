Мост на Оборонной должны открыть в 2017 году
Именно такое поручение главе Серпухова Дмитрию Жарикову дал губернатор Андрей Воробьёв
На заседании регионального правительства обсуждали план доржного строительства. В дискуссии участвовали главы муниципалитетов, сам губернатор. В один момент речь зашла о строительстве моста на улице Оборонной, закрытие которого, напомним, парализовало все городские и районные транспортные артерии.
- Уважаемый Андрей Юрьевич, члены правительства, коллеги , - начал Жариков. - Андрей Юрьевич, летом прошлого года вы проинспектировали данный объект. Хочу доложить, что мост официально не был введён в эксплуатацию, несмотря на это, им пользовались с 2002 года. Мост полностью пришёл в негодность. Экспертиизы показали его аварийное состояние, и мной было принято решение о прекращении движения транспорта через мост. Андрей Юрьевич, государственной программой Московской области предусмотрено финансирование проекта изыскательских работ и проведение ремонтно-восстановительных работ. Мы движемся по утверждённой дорожной карте. В ближайшие дни планируем заключение контракта. Уверен, что доложу о выполнении вашего поручения.
- Когда срок сдачи объекта? Этот мост надвое разделяет город... - поинтересовался Воробьёв.
- Именно так, Андрей Юрьевич, объект очень важный для жителей Серпухова и задача по его ремонту - приоритет для нас, - несколько растерянно конкретно не ответил на вопрос губернатора Жариков. Воробьёву пришлось переспросить.
- Когда сдача объекта, Дмитрий Вячеславович?
- Мы ждём заключение по проектно-изыскательским работам. Исходя из этого, будет установлен срок на проведение ремонтно-восстановительных работ, но я рассчитываю в текущем году доложить о выполнении вашего поручения, - ответил Жариков.
- То есть, именно в этом году мы должны сдать? - уточнил начальник.
- Да, именно так.
- Просто мы жителям обещали, что в 17-м году его отремонтируем и запустим. Если мы этого не сделаем, то это печально. То есть, в этом году мост должен работать?
- Я понял вас, Андрей Юрьевич, выполняем ваше поручение.
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24 февраля 2017
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