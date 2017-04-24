Нас не возьмут в звонари

В рамках рубрики «Утренняя зарядка» сегодня рассказываем о живописных сельских видах с колокольни Никольского храма в Бутурлино

«Ока-инфо» продолжает рубрику «Утренняя зарядка», в которой наши корреспонденты спозаранку отправляются в разные места города, района и балуют вас фотоотчётами, приправленными небольшими текстами. Как известно, пасхальная неделя - единственная в году, когда любой желающий может забраться на любую колокольню и попробовать себя в роли звонаря.

В Пасхальную неделю 2015 года мы уже совершали объезд подобного рода. Тогда нам удалось побывать в трёх главных святынях Серпухова - в Высоцком монастыре, в соборе Николы Белого и храме Всех Святых. На этот раз мы решили выбраться в Серпуховский район и выбрали две точки - Храм святителя и чудотворца Николая села Бутурлино (или, если проще, Никольский храм) и Кирилло-Мефодиевский храм в Оболенске. Начнём с Бутурлино.

Итак, первые упоминания о Никольской церкви, которая тогда относилась к владениям Высоцкого монастыря, встречаются в описи Окологородного стана Серпуховского уезда от 1552 г. Каменный храм строили в 1723-1739 годах. Храмоздателями были люди неизвестного звания - Исаакий и Мавра. А в 1884-1887 годах на средства бутурлинского предпринимателя Петра Рябова (кроме того, он являлся церковным старостой и почётным гражданином) были снесены и выстроены заново обветшавшие придел, трапезная и колокольня. Тогда приход составляли более 1700 местных жителей и около тысячи сезонных рабочих фабрики Петра Ивановича, находившейся в Нефёдово.

Собственно, едва вы проходите за ворота храма, слева можно увидеть родовое захоронение Рябовых - Петра и его отца Ивана Васильевича.

В 1930-е гг. этот храм, как и другие, был закрыт и разорён. И лишь в 1992-м начался период возрождения. Стенные росписи появились здесь только в 2000-х. И именно на них первым делом падает взгляд, когда вы заходите внутрь. Изображения пыток грешников отобьют желание совершать неправедные поступки у любого.

В плане внутренней обстановки храм чем-то схож с собором Николы Белого, только, естественно, в миниатюре - всё-таки габариты не сопоставимы.

Чуть левее от главного входа в помещение прячется неприметная дверь, через которую и попадают на колокольню. За дверью - высокое прохладное помещение без внутренней отделки и с металлическими лестницами, ведущими на колокольню. Судя по количеству железных перекрытий, находится она на условном третьем этаже. Отметим, что все эти конструкции кажутся вполне безопасными и надёжными. К примеру, побывав на колокольне храма Николы Белого, мы сошлись во мнении, что не хотели бы забираться туда ещё раз - слишком уж экстремальные ощущения, особенно для тех, кто не слишком-то дружит с высотой. Здесь же всё несколько иначе.

Распахиваем деревянные дверцы и оказываемся в обществе более десятка куполов самых разных размеров и приятных сельских пейзажей. Спорить нет смысла, виды с Высоцкого монастыря и храма Николы Белого производят на несколько порядков более сильное впечатление. Но в тех пейзажах нет некой сельской умиротворённости, простоты, присущих этим местам.

Наши сотрудники, естественно, вдоволь поупражнялись в звонарском искусстве, и как показала практика, нам ещё есть куда стремиться - выдать хоть сколько-нибудь стройную мелодию при всём старании никому так и не удалось.

В ближайшие дни читайте на сайте «Оки-инфо» репортаж из Кирилло-Мефодиевского храма в Оболенске.

24 апреля 2017