Суд над убийцей-полицейской и дети, которых убили врачи

ТОП-5 событий прошедшей недели Серпухова и Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни города.

Номер пять

«Извините, мы не спасли вашу дочь»

На страницах нашего издания мы начали рассказ о загадочных смертях в инфекционной больнице Серпухова. Это вторая часть.

«Для любого человека нет наказания страшнее, чем потеря ребёнка. Жителям деревни Съяново Ольге и Андрею пришлось пройти через этот ад дважды. Их первенец скончался ещё в роддоме, и тогда врачи не смогли назвать вразумительную причину, почему у новорождённого вдруг остановилось сердце. Спустя несколько лет супруги, оправившиеся от потери, решились вновь попробовать стать родителями. Осенью 2015-го на свет появилась долгожданная Маруся - радость всей семьи. Кто мог знать, что счастье продлится всего год и четыре месяца, а затем оборвётся в стенах реанимации инфекционного отделения серпуховской ЦРБ...»

Номер четыре

«Нашего ребёнка убили врачи»

На страницах нашего издания мы начали рассказ о загадочных смертях в «Инфекционной больнице». Это первая часть.

«Из-за чего скончался Николай Силаев, которому изначально врачи отводили не более пяти лет, и который прожил до двадцати семи?

Главврач больницы им. Семашко Николай Ефременков официально объявил родителям, как сами они утверждают, следующую причину: сердечная недостаточность. Однако они отказываются верить. Про семью Силаевых мы писали уже не раз - они активно боролись за свои права с администрацией, бодались с управляющими компаниями. Вот и в сложившейся ситуации Александр с Натальей не намерены сдаваться. Они уже признаны потерпевшими и возбуждено уголовное дело по статье 238 ч.2 п. «в» УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Правда, в отношении кого - они сами не понимают».

Номер три

Кто «отжимает» дом Шестуна?

«В конце прошлой недели в Сети появилась противоречивая информация о том, что семью главы Серпуховского района Александра Шестуна хотят лишить земли, на которой стоит его дом. Различные скриншоты со страниц суда о предстоящем слушании вызвали массу разговоров. Мы решили разобраться в ситуации и напрямую обратились к виновнику громкого информационного повода, задав Шестуну вопросы, связанные и с судом, и с его недвижимостью».

Номер два

Убийцу-полицейскую посадили на 3 года и 4 месяца

В здании серпуховского суда 20 апреля состоялось рассмотрение дела Анастасии Булгаковой, полицейской, которая в декабре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения сбила супружескую пару.

федеральным судьей был вынесен приговор, согласно которому Булгакова отправится в колонию-поселение на 3 года и 4 месяца, до момента вступления приговора в силу, осужденная будет находится в СИЗО. Также она выплатит пострадавшей стороне 400 тысяч.

Номер один

Центр Серпухова остался без света

19 апреля без электричества остались кварталы в районе улиц Весенняя, Советская, Калужская, Ворошилова, Джона Рида, Крупской, проезд Мишина. В связи с отсутствием электричества парализована работа серпуховской администрации, медсанчасти №8, ДК «Россия», центрального офиса полиции, ряда банков, универсамов.

По информации городской ЕДДС, проблема возникла из-за аварии на линии электропередачи.

24 апреля 2017