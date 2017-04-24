Мэрия покушается на частную собственность

Ещё одно незаконное по мнению администрации строение может исчезнуть с лица города

Утром 24 апреля внимание жителей города привлёк перекрёсток улицы Ворошилова и Борисовского шоссе. На площадку возле здания пиццерии стройными рядами подтягивалась техника «Комбината по благоустройству». Как выяснилось, по распоряжению мэрии, здесь вот-вот должен был начаться снос хозяйственной постройки, прилегающей к пиццерии.

В разговоре с представителем собственника корреспондент «Оки-инфо» выяснил, что земля под кафетерием и прилегающая территория общей площадью 342 кв.метра, на которой расположен нестационарный объект, находятся в частной собственности. Постройка, которую планируют сносить, носит вспомогательный характер (подсобное помещение для личного пользования ) и по закону регистрации не подлежит.

Уведомления, которые, как чёрные метки, время от времени получают представители малого и среднего бизнеса, собственникам не поступало. А о грозящем сносе хозяйка узнала случайно от знакомых.

В связи с этим Светлана Лагута (собственник) 22 апреля написала в адрес администрации города заявление, согласно которому в срок до 25 апреля мэрия должна высказать все претензии по поводу объекта недвижимости или сведения об их отсутствии в письменном виде. В противном случае женщина обещала обратиться в суд.

Мы продолжим следить за развитием событий.

24 апреля 2017