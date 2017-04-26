Дела со свободой СМИ - швах

Свобода прессы в мире ещё никогда не была в такой опасности, как сейчас, говорится в докладе международной организации «Репортёры без границ». Авторы исследования сообщают, что Россия в рейтинге независимости СМИ, как и год назад, осталась на позорном 148 месте (из 180 позиций), оказавшись между Мексикой и Таджикистаном.

Из постсоветских государств (исключая Абхазию и Южную Осетию), хуже дела обстоят только в Туркменистане (178 место), Узбекистане (178 место), Азербайджане (162 место), Казахстане (157 место), Белоруссии (153 место) и Таджикистане (149 место).

Чуть лучше дела на Украине (102 место), Киргизии (89 место), Молдавии (80 место), Армении (79 место), Грузии (64 место). Лучше всего дела в странах Балтии - Литва (36 место), Латвия (28 место) и Эстония (12 место).

Лидеры рейтинга - Норвегия и Швеция, аутсайдеры - Эритрея и Северная Корея.

Любопытно, что со свободой СМИ дела гораздо лучше чем в России, например в Афганистане, Нигерии, Зимбабве, Камбодже, Палестине, Южном Судане.

Самое высокое место в рейтинге Россия занимала в 2005 году - 138 место.

 

26 апреля 2017



Социальные комментарии Cackle
Тепла не будет
Максим Кот
Тепла не будет
Совет молодых учёных будет создан в городе физиков
Тина Димова
Совет молодых учёных будет создан в городе физиков
«ЕдР»ёные деньги
Максим Кот
«ЕдР»ёные деньги
Дела со свободой СМИ - швах
Михаил Евсеев
Дела со свободой СМИ - швах
Такая вот серьёзная игра
Тина Димова
Такая вот серьёзная игра
ЦРБ заказала вывески с ошибками
Михаил Евсеев
ЦРБ заказала вывески с ошибками
milena







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).