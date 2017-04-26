Дела со свободой СМИ - швах

Свобода прессы в мире ещё никогда не была в такой опасности, как сейчас, говорится в докладе международной организации «Репортёры без границ». Авторы исследования сообщают, что Россия в рейтинге независимости СМИ, как и год назад, осталась на позорном 148 месте (из 180 позиций), оказавшись между Мексикой и Таджикистаном.

Из постсоветских государств (исключая Абхазию и Южную Осетию), хуже дела обстоят только в Туркменистане (178 место), Узбекистане (178 место), Азербайджане (162 место), Казахстане (157 место), Белоруссии (153 место) и Таджикистане (149 место).

Чуть лучше дела на Украине (102 место), Киргизии (89 место), Молдавии (80 место), Армении (79 место), Грузии (64 место). Лучше всего дела в странах Балтии - Литва (36 место), Латвия (28 место) и Эстония (12 место).

Лидеры рейтинга - Норвегия и Швеция, аутсайдеры - Эритрея и Северная Корея.

Любопытно, что со свободой СМИ дела гораздо лучше чем в России, например в Афганистане, Нигерии, Зимбабве, Камбодже, Палестине, Южном Судане.

Самое высокое место в рейтинге Россия занимала в 2005 году - 138 место.

26 апреля 2017