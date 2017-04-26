Жарикова обвинили в глухоте, равнодушии и чёрствости

Власти Серпухова знать ничего не хотят о земляке - герое войны?

Ровно 72 года назад, 26 апреля 1945 года, уроженец Серпухова Виктор Кашутин близ чешского города Брно он повторил подвиг Николая Гастелло, направив свой «МИГ-3» на колонну фашистских войск.

О том, что среди наших земляков есть такой герой, знают далеко не все. Но на днях информационно-деловой портал «Все регионы федерации» рассказал своим читателям о Кашутине и отношении нынешних властей Серпухова к легендарному лётчику.

«Наш разговор - не о далёкой древности, а о событиях ХХ века, точнее, о самой чудовищной для нашего народа войны - Великой Отечественной и о том, как мы, современники, помним о событиях прошлого. Разговор пойдет о примере отношения к исторической памяти в древнем Серпухове.

Многие серпуховичи приняли участие в той тяжёлой и изнурительной войне, последствия которой мы до сих пор ощущаем. И самое главное, что должно быть свято для каждого из нас - живая память о защитниках, которые отстояли страну в то страшное время. А ведь тогда сотни тысяч сограждан погибли уже за пределами СССР, освобождая от фашистов страны Европы. Освобождали Польшу, Чехословакию, Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Югославию, поставив победную точку в Германии в Берлине.

Наш рассказ - об одном из защитников Отечества, который погиб в Чехии в районе города Брно, где, как известно, шли ожесточённые бои в последние дни войны. Младший лейтенант Виктор Сергеевич Кашутин погиб в чешском небе.

...Кашутин повторил подвиг Гастелло... это героический поступок лётчика-серпуховича, который заслуживает всеобщей гордости и памяти. И прежде всего памяти своих земляков. А что же на деле?

Мы громогласно утверждаем и заверяем: никто не забыт и ничто не забыто. А на деле ситуация как раз обстоит иначе. В Серпухове нет улицы Кашутина, не нашли мы и памятной доски. Когда-то ещё в 70-е годы прошлого столетия ветераны привозили землю с могилы лётчика в военно-исторический музей Кремёнок, в советское время один из отрядов местной школы носил имя Кашутина...

Мы ещё 1 февраля 2017 года обратились с письмом к главе городского округа Д.В. Жарикову, коснувшись этой забытой истории последних дней войны. Безответно… «Безветренно», как говорят летуны. Повторно мы обратились уже 20 марта. Опять «безветренно»… Обратились в Совет ветеранов... Уважаемая госпожа Кузнецова перед тем, как выслушать наш «месседж», с определённой долей удивления сказала, что фамилия Кашутина ей не совсем знакома...

Позвонили в военно-исторический музей в Кремёнки, и там многое прояснили: оказывается, в городе Протвино живёт сестра лётчика, её дети занимаются сохранением памяти о своём близком родственнике. Может быть, стоит задуматься местным депутатам и чиновникам и назвать одну из улиц именем героя или как-то иначе увековечить память лётчика? Жаль, что многие из них, судя по всему, не знают даже этого имени!

Что же получается? Оказывается, не надо ничего придумывать, память в семье и память в музеях жива. Но каково отношение серпуховских руководителей (имеем в виду не только главу, но и его ближайших помощников) к памяти о конкретном земляке? Они оказались не просто безучастны и глухи к обращениям, но и на деле показали примеры равнодушия, чёрствости и поразительного бездействия. К сожалению, повсюду по-прежнему процветает «трафаретный» патриотизм, массовки, которые своим формализмом и казёнщиной уже мало кого трогают. Увы, таковы реальные плоды современного бытия, когда на глазах у подрастающего поколения слова и дела многих во власти идут своими, не пересекающимися дорогами. Куда только они заведут?…» (Опубликовано с сокращениями и уточнениями).

На фото: Виктор Кашутин и памятник, увековечивающий его подвиг в городе Брно

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26 апреля 2017