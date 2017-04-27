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Социальные комментарии Cackle
В Отрадинском полыхала трава
Вчера, 26 апреля, в 20.30 на пульт дежурного, поступило сообщение о возникновении природного пожара. На территории Отрадинского лесничества полыхала трава. Площадь возгорания составила 0,1 гектара. К моменту прибытия пожарно-спасательного гарнизона очаг разросся до 0,6 га. Полностью победить стихию огнеборцам удалось лишь к 22.00. Привлекаемые силы и средства: 14 человек, 6 единиц техники, в том числе и сотрудники МЧС.
27 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
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