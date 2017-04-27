Совет молодых учёных будет создан в городе физиков

На заседании городского научно-технического совета города Протвино было принято решение о создании совета молодых учёных и специалистов. Как рассказала начальник сектора мэрии по развитию города как наукограда Елена Куракина, «Совет будет представлять интересы наших молодых учёных и специалистов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, содействовать продвижению их идей.

Кто войдет в него? Каждое из девяти предприятий научно-производственного комплекса наукограда назовёт своих кандидатов. Администрация города, со своей стороны, окажет посильную помощь в предоставлении помещения, получении спонсорской помощи от предприятий, обеспечит информационную поддержку».

27 апреля 2017