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Совет молодых учёных будет создан в городе физиков
На заседании городского научно-технического совета города Протвино было принято решение о создании совета молодых учёных и специалистов. Как рассказала начальник сектора мэрии по развитию города как наукограда Елена Куракина, «Совет будет представлять интересы наших молодых учёных и специалистов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, содействовать продвижению их идей.
Кто войдет в него? Каждое из девяти предприятий научно-производственного комплекса наукограда назовёт своих кандидатов. Администрация города, со своей стороны, окажет посильную помощь в предоставлении помещения, получении спонсорской помощи от предприятий, обеспечит информационную поддержку».
27 апреля 2017
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