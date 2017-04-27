Губернатор Воробьёв стал ещё богаче

Глава Подмосковья в 2016 году зарабатывал по 272 тысячи рублей в день

Губернатор Подмосковья стал ещё богаче. Это следует из обнародованных им сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Судя по декларации, доход главы региона составил в прошлом году рекордные 97 миллионов 906 тысяч 913 рублей и 71 копейку. Это максимальная сумма, которую он заработал за все годы, что стоит у руля Подмосковья. Таким образом, ежемесячно губернатор зарабатывает по 8 млн. 158 тыс. 909 руб. 47 копеек или почти 272 тысячи рублей в день.

Напомним, годовые доходы Андрея Воробьёва в 2015 году составили 27,7 миллиона рублей. В 2014-м году он декларировал сумму равную всего 9,308 млн. руб., в 2013-м - 34,54 млн. руб, а в 2012-м - 74,86 млн. руб.

Среди объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании главы региона (то есть, он не является их владельцем) сейчас находится земельный участок, площадью 10207 кв. м (в прошлой декларации он имел размер 9468 квадратных метров). В остальном Воробьёв остался пользователем того же имущества, что и раньше - жилого дома площадью 976,8 кв. м, гаража-стоянки (541,9 кв. м) и помещения для отдыха площадью 627,5 кв. м. объекты находятся в России. Недвижимостью и транспортными средствами на праве собственности Воробьёв не владеет.

Один из его несовершеннолетних детей в 2016 году заработал 6 миллионов рублей. Он же является владельцем квартиры, площадью 195 кв. м.

Остальные дети ничего не заработали и имуществом на праве собственности не владеют.

Так как Андрей Воробьёв не женат, доход Екатерины Багдасаровой - женщины, с которой он проживает и воспитывает детей, ему декларировать не нужно.

Для справки: Президент России Владимир Путин за 2016 год заработал в десять раз меньше губернатора Подмосковья - 8,858 миллиона рублей. Согласно декларации, Путин владеет одним земельным участком площадью 1500 квадратных метров, квартирой в 77 кв. м, ещё одной квартирой в 153 кв. м и двумя гаражными местами по 18 кв. м каждое. У президента, как и в 2015 году, в собственности числятся автомобиль «Нива», автомобильный прицеп «Скиф» и две «Волги» ГАЗ-21.

Согласно декларации, глава федерального правительства Дмитрий Медведев получил за тот же период 8,586. млн рублей, то есть на 180 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. За Медведевым числится квартира в России в 367,8 кв. м, земельный участок в аренде на 49 лет. Площадь участка - 4700 кв. м, он также находится в России. Если верить документу, у Медведева в собственности находится две легковых «Волги», у Светланы Медведевой - «Фольксваген Гольф». Эти же данные были указаны в прошлогоднем отчёте.

P.S. Мы также следим за официальными сайтами администраций городов Серпухов, Протвино, Пущино и Серпуховского района, чтобы рассказать о доходах глав этих муниципалитетов. Пока что не все руководители обнародовали эти документы.

27 апреля 2017