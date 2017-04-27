Тепла не будет
В Серпуховском регионе закончился отопительный сезон
Главой Серпухова Дмитрием Жариковым 25 апреля было подписано распоряжение о прекращении отопительного сезона на территории муниципалитета. Уже в среду котельные планово перешли на летний режим работы. Первыми отопления лишились промышленные объекты, вслед за ними жилые, общественные и административные здания. Последними на очереди - учреждения здравоохранения и образования.
Сельских жителей баловали теплом на день дольше. Согласно распоряжению администрации Серпуховского района от 26 апреля «топить» в поселениях прекратят 28 апреля. В случае похолодания, руководителям учреждений здравоохранения и образования рекомендовано поддерживать температурный режим соответсвующий санитарно-гигиеническим нормам. Как сообщает директор МУП «РКЭУ» Роман Баринов, пока сотрудники предприятия могут вздохнуть свободно - для них уходящий отопительный период неприятных сюрпризов не преподнёс. На этот раз обошлось без серьёзных отключений и аварий.
27 апреля 2017
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