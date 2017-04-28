Вас обучит сам «Маэстро»

Преподавание музыки в Серпухове вышло на новый уровень

Мечтаете чтобы ваше чадо на раз подхватывало аккорды любимых песен и вызывало восхищение у друзей и знакомых? Или сами всю жизнь хотели научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте? Но в музыкалку вам уже не солидно, а у ребёнка она отнимет слишком много и без того дефицитного времени. На помощь придут индивидуальные занятия. Но куда пойти, к какому профессионалу обратиться, чтобы он помог быстрее достигнуть желаемой цели и при этом не потерять массу времени и денег? Выход есть - музыкальная студия «Маэстро», обучение в которой проводится по уникальной авторской методике. Вот что рассказал о своём детище корреспонденту «Оки-инфо» основатель школы Сергей Пашинин:

- Мне всегда хотелось популяризировать владение музыкальным инструментом, чтобы это было так же распространено как умение кататься на велосипеде. Сейчас любого, кто берёт три аккорда на гитаре, считают музыкальным гением, для людей это какая-то диковина. На самом деле научиться играть это очень просто, главное любить музыку.

Последние три года я проводил занятия дома, но желающих стало слишком много, их физически негде было разместить. Так и возникла идея, а скорее необходимость создать «Маэстро» - студию, с большой площадью, где может обучатся каждый. Теперь здесь всем хватает места, есть сцена на которой дают концерты и сдают экзамены наши ученики. Сейчас в нашем арсенале есть курсы по классической, акустической и электрогитаре, синтезатору, фортепиано, ударным, укулеле и вокалу. К каждому ученику мы находим индивидуальный подход, а обучение проводят профессиональные преподаватели по уникальной авторской методике.

В чём суть методики?

- Моя методика - это вся моя жизнь. Я 20 лет играю на гитаре, за годы изучения музыки я отсеял всё лишнее и оставил самую суть. Тому, чему учат в музыкальных школах 5-7 лет, мы можем научить меньше чем за год, конечно, если ученик будет выполнять все задания, рекомендации и добросовестно относится к делу. Уже через пару недель люди, которые вообще не держали в руках гитару и не прикасались к клавишам, могут играть любимые песни.

Вся методика разбита на три курса по нарастающей сложности, со временем наши ученики переходят к «трудным» композициям, а некоторые даже начинают сами сочинять музыку. В процессе обучения воспитанники сдают экзамены и тесты, на которых присутствует большинство родителей, располагающих свободным временем. Именно они выполняют роль экзаменаторов. На мой взгляд, это наиболее рациональный способ оценки.

Ещё одна особенность преподавания - постоянная мотивация, мы обучаем делать аранжировки и работать в группах. Наши выпускники не задумываются, как правильно сесть за инструмент или что там по нотам, они просто садятся и играют понравившуюся композицию или импровизируют в любых условиях.

Я работаю под девизом - «если нужно научить человека ходить, я учу его бегать!»

Эффективность методики доказана?

- Самое главное это положительные отзывы учеников и их родителей. Учащиеся третьего курса, постоянно выступают на концертах в учреждениях и играют в различных заведениях, а также дают «квартирники». Не так давно, один мой ученик, отучившись у меня пару месяцев, решил пойти в музыкальную школу. После прослушивания парня сразу зачислили в третий класс.

Возраст учащихся?

- Сначала мы планировали производить набор от 7 лет, однако на данный момент у нас успешно занимаются и шестилетние. А самой старшей нашей ученице - 51 год. Сейчас студию посещают 120 человек.Мы готовы и рады принять всех желающих, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Я лично контролирую весь процесс и борюсь за качество получаемых знаний. Бывает, что к нам приходят люди у которых «медведь по ушам прошёл», даже таким мы стараемся помочь. Если за неделю у них ничего не выходит, то к сожалению, мы прощаемся.

Я сам из многодетной семьи и понимаю, что не каждому по карману платить за обучение энную сумму. Поэтому в ближайшем будущем планирую разработать специальную программу групповых занятий, которые смогут посещать дети из малообеспеченных семей, так как цена таких уроков будет значительно ниже. Ведь музыка должна быть доступна каждому и играет важную роль в развитии.

АДРЕС: Серпухов, ул. Ворошилова, д. 126-а (Дом Быта), 5 этаж, офис 511. Телефон: +7-499-685-13-06

30 апреля 2017