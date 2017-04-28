Лопата вместо ручки

Птичьи кормушки в современном дизайне, шампиньоны на пришкольном участке и полтонны ненужной бумаги - ученикам Шарапово-охотской школы зевать на уроках не приходится

Уроки под открытым небом

Кто-нибудь задумывался о том, что представляет из себя современная школа? Согласитесь, для многих это просто учебное заведение. Однако в наше время с каждым годом школы всё больше стремятся быть не просто храмами науки, а надёжным подспорьем для родителей в воспитании их детей.

Современный ребёнок с головой погружается в мир гаджетов, становясь безразличным к окружающему миру. Неумение играть или общаться со сверстниками, депрессия, попадание в так называемые группы смерти в соцсетях - следствие неприятных сюрпризов, которые в изобилии преподносят стремительно развивающиеся инновации. Как выдернуть ребёнка из этого замкнутого круга? Как обратить его внимание на то, что происходит рядом с ним? На эти вопросы пытаются ответить педагоги всей России.

В Шарапово-охотской школе Серпуховского района убеждены, что лучший способ отвлечь ребёнка от «благ» цивилизации - выманить его на свежий воздух. Тем более, 21 век уже давно остро поставил перед школьным образованием непростую задачу - воспитание экологически грамотной личности.

В сельской школе с этим справиться гораздо легче, чем в городской. Во-первых, лес, можно сказать, прямо под окнами, до Приокско-террасного заповедника рукой подать, да и дети в деревнях все дружные - в работе на природе из них выходит отличная сплочённая команда. В Шараповой охоте экологическое направление является одним из самых ярких. Здесь ученики не просто сидят за партами, слушая скучные лекции, а под открытым небом изучают новые темы по биологии и географии, готовятся к соревнованиям в зубровнике.

Сертификат на «пятёрку»

Учителя сельской школы давно привыкли к тому, что современных детей нужно постоянно удивлять. Заманить ученика на улицу несложно, а вот сделать так, чтобы он бежал туда сломя голову за очередной порцией чего-то новенького и интересного - дело другое.

Справиться с этой задачей серьёзным и строгим учителям не под силу, здесь нужен подход творческий, иногда даже с юмором. Подобрать к ученикам нужный ключ смогли два педагога социально-психологической службы школы Надежда Курочкина и Людмила Болдина. Однако с выводами о том, что школьные активистки далеки от экологии, спешить не стоит. Надежда Михайловна - выпускница этой школы, 35 лет проработала здесь учителем биологии и географии. Людмила Николаевна хоть и новый человек в этом учебном заведении, но биологию преподаёт уже давно.

Мы узнали у «предводителей» местного экологического движения, как им удалось сделать лужайку возле школы привлекательнее мониторов компьютеров:

- Самое главное - не нужно излишней строгости, - улыбаются Надежда Курочкина и Людмила Болдина. - Все акции, конкурсы и прочие мероприятия должны проходить в непринуждённой дружеской обстановке. Игровой момент тоже очень важен, особенно, когда мы проводим уроки окружающего мира или биологии на улице. Например, на днях с начальной школой изучали птиц на пришкольном участке, а точнее учились определять по пению и звукам конкретные виды. Стоя на крыльце, мы вместе с малышами произнесли волшебные слова, представили, что у нас выросли крылья и полетели в лес к другим птицам. Когда мы вернулись в класс, нас ожидал огромный сюрприз, ребята по-настоящему вжились в роли. «А когда обратно в людей превращаться будем?» - спросил у нас один ребёнок.

Есть у здешних преподавателей и секретное «оружие». Настоящие сертификаты предлагают выиграть педагоги-новаторы своим ученикам. Разумеется, получить денежное вознаграждение или другой материальный приз по этому документу никто не сможет. Но вот красивую цифру в журнале здесь гарантируют. За сертификаты на получение отличной оценки по биологии, окружающему миру, географии готов побороться каждый ученик.

Возле школы растут шампиньоны

Уроки под открытым небом для школьников здесь дело привычное. Если в холодные времена года преподаватели делают это несколько раз в сезон, то, когда на улице тепло, учеников балуют такими вылазками гораздо чаще.

- Буквально на днях изучали лишайники на деревьях, растущих на пришкольном участке. Их изобилие говорит о том, что экологические условия в Шараповой Охоте очень благоприятные.

Когда у детей есть возможность увидеть что-то собственными глазами, потрогать это, запоминание происходит гораздо лучше, - поясняет учитель биологии Людмила Болдина. - Что больше всего хочется ребёнку в школе, особенно когда за окнами уже тепло и солнце греет вовсю? Конечно, выбежать поскорее на улицу. Во время уроков на свежем воздухе дети одновременно расслабляются и собираются с новыми силами. У них даже есть возможность совершать собственные открытия. Мы были очень удивлены, когда в соснах обнаружили целую поляну шампиньонов. Я их потом собирала, дома жарили. Почти, как из магазина, только вкуснее.

Больше полтонны ненужной бумаги

Экологические конкурсы и акции идут круглый год. Пару недель назад подводили итоги по сбору макулатуры. Если в прошлом году школа чуть-чуть не дотянула до первого места, заняла почётное четвёртое в Серпуховском районе, то на этот раз смогла стать лидером. Более полтонны бумаги вывезли на машинах из Шараповой Охоты. Среди учеников самой активной оказалась восьмиклассница - она принесла более 300 кг макулатуры. За старания ребят наградили поездкой в столицу, в музей «Живые системы».

Птичьи риелторы

Ещё одной апрельской акцией стал традиционный «День птиц». В Шарапово-охотской школе его всегда отмечают через неделю после старинного русского праздника «Жаворонки». На Руси считалось, что эти птицы прилетают из тёплых стран первыми, приводя за собой остальных. Так как он приходится на 22 марта, когда у детей начинаются каникулы, «Жаворонки» празднуют 1 апреля.

Так что День дурака для местных школьников всегда особенный. Скучные уроки за партами остаются в стороне. Сначала в классе проводятся игры и викторины. Как признаётся одна из учениц, больше всего ей нравится представлять настоящий полёт под музыку, взявшись за руки всем классом, и учителя присоединяются. В такие моменты школа и впрямь становится уютным местом, где помимо гонки за высокими баллами по ЕГЭ у учителей есть возможность и желание проводить время с детьми в тёплой, дружественной обстановке.

Заканчивается День смеха и птиц на улице. Дети гурьбой высыпают на поляну у школы, чтобы повесить синичники, скворечники и дополнительные кормушки.

Баловать детей сладеньким - ещё одно правило педагогов: Людмила Болдина и Надежда Курочкина раздают всем сладких жаворонков. Никого из детей участвовать в экологической работе не принуждают. Так уж получилось, что почти все 90 с лишним человек пристрастились к лесничьему ремеслу.

- Это затягивает похлеще планшетов и телефонов, - признаётся восьмиклассница Полина Каверина. - Тем более, у нас в школе к экологии подходят креативно. То в конкурсе на самую эксклюзивную кормушку участвуем, то в спец-операции «Берёзовый сок». У меня ещё и родители втянулись в «зелёную» работу. Мы вместе с папой делали скворечник в виде домика, раскрашивали его, а потом отправились в Дракино на конкурс. Места никакого не заняли, но всей нашей семье было весело и интересно.

Кто лучший в зубровнике?

Для мальчишек самыми долгожданными стали экологические соревнования в Приокско-террасном заповеднике.

Ориентирование на местности, определение породы дерева по почкам, вида птицы по её пению - это лишь малая часть того, в чём соревнуются друг с другом школьники Серпуховского района.

- Я активно занимаюсь экологией с третьего класса, - рассказывает восьмиклассник Даниил Зыков. - Могу с уверенностью сказать, что поездки в заповедник оставляют самые яркие впечатления. Нам дают маршрутные листы - и начинаются соревнования. Самым сложным заданием за всё время для меня стало определение возраста и среднего размера деревьев. Это очень непросто.

Сажали родители

На днях учеников Шарапово-Охотской школы ожидает масштабная эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Сажать деревья для ребят - дело привычное. Тем более, всем метровым гигантам на пришкольной территории, от изящной лещины до мощных елей, когда то дали жизнь другие ученики, возможно, родителями нынешних.

- Все деревья мы высаживаем накануне 9 мая. Можно сказать, рядом со школой есть наш маленький лес Победы, - улыбается директор Сергей Ракитин.

До долгожданных летних каникул остался всего месяц, но школьникам нужно ещё многое успеть. Впереди трудовой десант по уборке, слёт «Юных экологов», экскурсии по майскому лесу и новые открытия.

30 апреля 2017