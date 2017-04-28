SOS - атакует кровосос

Как не поднять тему клещей, если они уже во всю атакуют. По данным областного Роспотребнадзора, в Подмосковье число укушенных людей превысило 7000. В Серпухове к медикам за помощью обратились почти два десятка. По данным медиков, чаще всего клещи присасывались людям, гулявшим близ села Райсемёновское. А впереди - шашлыки, пикники, то есть вылазки на природу.

Чем защититься? Правильно одевайтесь, не оставляя открытых мест. Может, и жарковато будет, зато от клещей защититесь.

И не надо верить мифу, что запах спиртного отпугивает кровососов - никто таких исследований не проводил. Зато известно, что пьяный человек далеко не сразу почувствует укус, значит, риск заразиться энцефалитом или бруцеллезом у него выше.

Кровососы - достаточно умные существа, они чувствуют места, где скапливается больше всего теплокровных и охотятся там. Наиболее опасными являются тропы в лесах и парках. Они могут размещаться на кустарниках и деревьях с густой кроной. Максимальная высота - около 1,5 м.

Расстаньтесь с иллюзией, что в городе нет угрозы быть укушенным. На самом деле, встретиться с клещом можно в сквере, парке, даже на кладбище. Кроме того, будьте внимательны, если ваш ребенок или домашний питомец гуляет во дворе, где есть высокая трава - это среда обитания клещей.

В том случае, если клещ все-таки укусил вас, не стоит паниковать. Исследования показывают, что только 5-15% процентов этих насекомых заражены серьёзными заболеваниями. Срочно обратитесь к врачу, самостоятельно клеща лучше не трогать. Но ни в коем случае не затягивайте с оказанием помощи, кровосос может заразить вас чем-то или и вовсе погрузиться глубже в кожу, после чего его будет очень сложно достать.

28 апреля 2017