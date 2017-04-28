Куда пойти сегодня?

Мы расскажем о праздничных мероприятиях на 1 мая в Серпухове

Парк имени Олега Степанова:

- с 11.00 до 18.00 - Первенство Серпухов по теннису;

- с 12.00 до 13.00 - анимационная игровая программа для детей (сцена «Ракушка»);

- с 13.00 до 14.30 - соревнования для детей «Веселые старты» (спортивное поле);

- с 13.00 до 16.30 - турнир по мини-футболу среди подростковых команд;

- с 14.30 до 16.30 - турнир по стритболу среди юношеских команд;

- с 13.00 до 16.00 - концертная программа городских творческих коллективов и Серпуховского театра на главной сцене.

В парке организованы праздничная торговля, фотозона. Работают аттракционы.

Парк «Питомник»:

- с 11.00 до 18.00 - Первенство Серпухова по теннису;

- с 13.00 до 17.00 - турнир по футболу среди детско-юношеских команд;

- с 12.00 до 14.00 - развлекательная программа для детей;

- с 20.30 до 22.00 - программа «Кинопарк». Показ кинофильма.

В парке работают аттракционы для детей и взрослых, организована праздничная торговля, аллея мастеров.

Стадион «Спартак»:

- с 12.00 до 18.00 - мастер-классы декоративно-прикладного творчества, игровые и анимационные площадки для детей, художественный вернисаж, фотозона, настольные игры, аквагрим;

- с 15.00 до 18.00 - концертная программа.

01 мая 2017