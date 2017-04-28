Куда пойти сегодня?

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Мы расскажем о праздничных мероприятиях на 1 мая в Серпухове
Парк имени Олега Степанова:
- с 11.00 до 18.00 - Первенство Серпухов по теннису;
- с 12.00 до 13.00 - анимационная игровая программа для детей (сцена «Ракушка»);
- с 13.00 до 14.30 - соревнования для детей «Веселые старты» (спортивное поле);
- с 13.00 до 16.30 - турнир по мини-футболу среди подростковых команд;
- с 14.30 до 16.30 - турнир по стритболу среди юношеских команд;
- с 13.00 до 16.00 - концертная программа городских творческих коллективов и Серпуховского театра на главной сцене.
В парке организованы праздничная торговля, фотозона. Работают аттракционы.
Парк «Питомник»:
- с 11.00 до 18.00 - Первенство Серпухова по теннису;
- с 13.00 до 17.00 - турнир по футболу среди детско-юношеских команд;
- с 12.00 до 14.00 - развлекательная программа для детей;
- с 20.30 до 22.00 - программа «Кинопарк». Показ кинофильма.
В парке работают аттракционы для детей и взрослых, организована праздничная торговля, аллея мастеров.
Стадион «Спартак»:
- с 12.00 до 18.00 - мастер-классы декоративно-прикладного творчества, игровые и анимационные площадки для детей, художественный вернисаж, фотозона, настольные игры, аквагрим;
- с 15.00 до 18.00 - концертная программа.
01 мая 2017
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