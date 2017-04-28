В начало
Социальные комментарии Cackle
Весеннее настроение от автора и его хора
В Пущине готовятся отметить 80-летие Геннадия Николаевича Шлычкова - первого заведующего отделом культуры исполкома Пущинского горсовета, заслуженного работника культуры Московской области, дипломанта Всероссийской ПараАртиады, поэта, композитора, краеведа, художественного руководителя вокального ансамбля «Наша песня».
Сегодня, в 17.00 в Пущинском музее экологии и краеведения состоится его авторский вечер. Вокальный ансамбль «Наша песня» и его руководитель поделятся с пущинцами весенним настроением. Вход на концерт - свободный.
28 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).