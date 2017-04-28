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Социальные комментарии Cackle
Пущинцам пообещали ЗАГС отремонтировать
Пущинцам пообещали отремонтировать ЗАГС. Об этом, отвечая на вопросы телезрителей, сообщил на телеканале «360 Подмосковье» губернатор Андрей Воробьёв.
«До небольшого города Пущино, видимо, ещё не дошли муниципальные власти, нужно будет им помочь. Соответственно, такое поручение я дам. Я думаю, за летний период мы постараемся максимально отработать и включить этот случай в число приоритетных».
Одно не совсем ясно, почему о ЗАГСе должны были заботиться муниципалы, если это - областная структура, финансируемая из областного бюджета?
28 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
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