Пущинцам пообещали ЗАГС отремонтировать

Пущинцам пообещали отремонтировать ЗАГС. Об этом, отвечая на вопросы телезрителей, сообщил на телеканале «360 Подмосковье» губернатор Андрей Воробьёв.

«До небольшого города Пущино, видимо, ещё не дошли муниципальные власти, нужно будет им помочь. Соответственно, такое поручение я дам. Я думаю, за летний период мы постараемся максимально отработать и включить этот случай в число приоритетных».

Одно не совсем ясно, почему о ЗАГСе должны были заботиться муниципалы, если это - областная структура, финансируемая из областного бюджета?

28 апреля 2017