В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии

Сегодня в 11.07 на пульт «112» поступило сообщение о ДТП с участием трёх автомобилей, произошедшем на 3-м километре Симферопольско-Бресткого шоссе (трасса А-108, «бетонка»). Участники аварии: легковушка «Хонда», микроавтобус «Фиат» и фура с прицепом. В результате аварии пострадал гражданин Белорусии Дмитрий Крюков 1954 года рождения. Мужчину с вывихом левого бедра доставили в больницу им. Семашко города Серпухова. На месте работала бригада медицины катастроф из Чехова, а также серпуховские врачи.

28 апреля 2017