В начало
Социальные комментарии Cackle
В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии
Сегодня в 11.07 на пульт «112» поступило сообщение о ДТП с участием трёх автомобилей, произошедшем на 3-м километре Симферопольско-Бресткого шоссе (трасса А-108, «бетонка»). Участники аварии: легковушка «Хонда», микроавтобус «Фиат» и фура с прицепом. В результате аварии пострадал гражданин Белорусии Дмитрий Крюков 1954 года рождения. Мужчину с вывихом левого бедра доставили в больницу им. Семашко города Серпухова. На месте работала бригада медицины катастроф из Чехова, а также серпуховские врачи.
28 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).