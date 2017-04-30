Детей зовут чашки раскрашивать
Серпуховский историко-художественный музей в праздничные дни работает в обычном режиме. То есть сюда можно прийти 1, 8, 9 мая. Но во вторник, 2 мая, он будет закрыт.
А 6 мая, в 14.00, здесь ждут родителей с детьми. Их для начала познакомят с фарфоровыми и керамическими изделиями из собрания музея, расскажут об истории появления и распространения основных видах фарфора.
Потом маленьких посетителей ждёт теневой театр и история про «Закалдованную чашечку». Вдохновившись всем увиденным, они смогут самостоятельно раскрасить чашку, и не важно, что она будет из гипса.
Запись на интерактивную программу по телефону: 35-26-70. Родители проходят по входному билету. Для детей его цена - 150 рублей.
30 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).