Детей зовут чашки раскрашивать

Серпуховский историко-художественный музей в праздничные дни работает в обычном режиме. То есть сюда можно прийти 1, 8, 9 мая. Но во вторник, 2 мая, он будет закрыт.

А 6 мая, в 14.00, здесь ждут родителей с детьми. Их для начала познакомят с фарфоровыми и керамическими изделиями из собрания музея, расскажут об истории появления и распространения основных видах фарфора.

Потом маленьких посетителей ждёт теневой театр и история про «Закалдованную чашечку». Вдохновившись всем увиденным, они смогут самостоятельно раскрасить чашку, и не важно, что она будет из гипса.

Запись на интерактивную программу по телефону: 35-26-70. Родители проходят по входному билету. Для детей его цена - 150 рублей.

 

30 апреля 2017



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