Тушёнка за Победу

Протвинские волонтёры начинают сбор еды для фронтовиков


Центр молодёжных инициатив наукограда Протвино сегодня и завтра проводит акцию «Добрая покупка». Цель проекта с моральной точки зрения благая: с 16.00 до 18.00 около всех крупных магазинов будут дежурить волонтёры. Им предстоит раздавать георгиевские ленточки и... собирать продукты для ветеранов. Местное управление соцзащиты подготовило списки нуждающихся. С 5 по 8 мая вместе с поздравлениями ветераны получат и еду.

Суть проекта состоит в том, что любой желающий может приобрести в магазине продукты и на выходе положить их в акционную корзину (организаторы акции рекомендуют покупать консервы, крупы, полуфабрикаты).

Благородные намерения ребят из Центра молодёжных инициатив вполне понятны, но с другой стороны сбор еды по принципу «с миру по нитке» да ещё не для голодающих детей Сомали, а для наших родных фронтовиков это просто разрыв мозга.

Мы все понимаем, что наши старики живут в бедности, но если раньше ветеранам преподносили к 9 Мая продуктовые наборы от Советов ветеранов, администраций и это было нормально. Хоть что-то ко Дню Победы эти структуры должны были делать, помимо концертов детской самодеятельности. Сегодня же, по сути, каждому из нас предлагается подать милостыню ветерану войны или труженику тыла. Всё это какой-то сюрреализм, параллельная вселенная или просто какое-то дно. Неужели наши фронтовики сейчас находятся в столь бедственном положении, что им нужна еда, которую приходится собирать всем миром?

Понятно, конечно что «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», но это же подачка, Карл. При этом к Центру молодёжных инициатив претензий никаких нет, ребята просто хотят помочь.

Для справки: Примерный размер пенсии участников войны 1941-1945 гг. в 2017 году в России составляет 22000-32000 рублей. Фронтовики, уехавшие в Израиль, ежемесячно получают около 85600 рублей, британские солдаты Второй мировой имеют среднюю пенсию 114000 рублей, финские - 124500 рублей, американские (пенсия + пособие) - 154000 рублей, французские 186800. В Германии пенсии выплачиваются и участникам сопротивления, и солдатам Вермахта. Минимальная сумма выплаты - 62270 рублей. Но пенсионный доход может достигать и почти 500000 рублей: всё зависит от звания бывшего военнослужащего и от его боевых «заслуг». Например, пенсия младшего офицера равна примерно 156000 рублей.

 

02 мая 2017



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