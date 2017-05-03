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Социальные комментарии Cackle
В Серпухове таксист сбил женщину
Инцидент произошёл буквально напротив администрации
Вчера в районе пяти часов вечера на улице Советской в районе Сбербанка таксист наехал на женщину (приблизительно 50-55 лет). Водитель Рено Логан сдавал назад и, видимо, попросту не заметил пешехода. Удар получился довольно сильным. Впрочем, нужно отдать должное и автомобилисту - он сразу выскочил из машины, помог пострадавшей выбраться (её, по свидетельствам очевидцев, буквально замяло) и тут же повёз в больницу. Детали предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
03 мая 2017
Социальные комментарии Cackle
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