В Серпухове таксист сбил женщину

Инцидент произошёл буквально напротив администрации

Вчера в районе пяти часов вечера на улице Советской в районе Сбербанка таксист наехал на женщину (приблизительно 50-55 лет). Водитель Рено Логан сдавал назад и, видимо, попросту не заметил пешехода. Удар получился довольно сильным. Впрочем, нужно отдать должное и автомобилисту - он сразу выскочил из машины, помог пострадавшей выбраться (её, по свидетельствам очевидцев, буквально замяло) и тут же повёз в больницу. Детали предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

03 мая 2017