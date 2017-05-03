«Съяново-1» - уголовное дело таки возбудили!

За нанесение вреда почвам на 65 «лимонов» братьям Курченковым и их подельникам придётся ответить

Сегодня стало известно, что в конце февраля администрация Серпуховского района сообщила о преступлениях на полигоне ТКО «Съяново-1» в Серпуховский следственный отдел ГСУ СК России. ООО «Первая гильдия» было уличено в том, что ненадлежащим образом содержало и эксплуатировало полигон «Съяново-1». Кроме этого, в документе отмечались «нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Были и другие обращения на эту тему как от администрации района, так и от общественников.

Все они были затребованы руководством Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области и послужили основанием для проведения «доследственной проверки». В результате следователями установлено, что размер ущерба, причинённого почвам Серпуховского района «как объекту охраны окружающей среды», составил 65160000 рублей. Источники сообщают, что отмечается загрязнение территории, «прилегающей» к полигону. Ранее также установлен и размер ущерба, причинённый лесному хозяйству. Он составил примерно 147 млн. рублей. А 14 апреля глава района Александр Шестун дополнительно сообщил следователям об очередном преступлении в зоне чрезвычайной экологической ситуации и подкрепил своё сообщение мнением экспертов и видеозаписью.

И вот на днях вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ возбуждено уголовное дело №11702460043000021 по признакам преступления, предусмотренного частью второй ст. 247 УК России («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Она предусматривает ответственность за загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

Необходимо отметить, что недавно в результате настойчивости властей Серпуховского района областной арбитражный суд решил, что ООО «Первая гильдия», правопреемник городского ОАО «Рубеж», обязано «провести рекультивацию земельного участка», на котором расположен полигон. Об этом 14 апреля сообщила «Ока-инфо». Тем не менее, пока минэкологии саботирует проведение рекультивации («На руку брату Косте»).Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в ГСУ и серпуховской прокуратуре.

И можно не сомневаться, что эта новость положительно скажется на имидже силовых ведомств. Ведь если дело доведут до суда, это будет реальным вкладом в исполнение Указа №7 президента России Владимира Путина - о проведении в стране Года экологии. Важно, чтобы делалось это не для «галочки».

03 мая 2017