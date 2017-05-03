Рыбак из Подольска пропал на рыбалке под Серпуховом

Серпуховская полиция разыскивает 68-летнего жителя Подольска Павла Фёдоровича Лапшина.

29 апреля он уехал на рыбалку в Серпуховский район и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид: 65-70 лет, рост 176 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие с проседью, лобное облысение.

Одет: Кепка синего цвета, камуфляжный костюм, сапоги резиновые зелёного цвета. При себе имел тканевый рюкзак зелёного цвета с белыми вставками, чехол зелёного цвета для удочек.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Павла Лапшина, просьба сообщить по телефонам: «102», «112», 35-26-23, 35-46-60, 73-05-35 или 35-31-97.

03 мая 2017