Был бы газ - горел бы огонь

Общероссийский народный фронт попенял на «Славу», а справедливо ли?

Подмосковное отделение ОНФ упрекнуло Серпуховский район в том, что у мемориала «Слава», расположенного близ деревни Станки не горит Вечный огонь.

«По итогам рейдов было установлено, что большая часть проверенных мемориальных комплексов «Вечный огонь» находится в работоспособном состоянии. Вместе с тем, порядка 16% проверенных памятников не функционирует. Вечный огонь не горит, в частности, в городском поселении Удельная (Раменский район) и в деревне Станки (Серпуховский район)., - говорится в сообщении.

Мы связались с руководителем управления культуры администрации Серпуховского района Ольгой Сидоркиной и попросили прокомментировать ситуацию.

- Всё правильно, Вечный огонь на мемориале зажигается только в дни проведения там каких-либо торжественных мероприятий. Причина этому одна - «Слава» расположена среди леса, где нет стационарных источников газа. Нет его и в расположенной поблизости деревне Станки. По этой причине накануне праздничных и скорбных дат мы привозим на мемориал сжиженный газ в баллоне, Вечный огонь работает только от этого источника. Если подмосковное отделение ОНФ окажет помощь со строительством газопровода, будем очень благодарны. Что касается ремонта некоторых элементов комплекса, то необходимая плитака нами уже закуплена.

Газификации «Слава» может обойтись в несколько миллионов рублей. Средств на это у хранителей мемориала - администрации Серпуховского района и «Боевого братства» в настоящее время нет.

Для справки: Мемориал боевой славы у деревни Станки был основан по инициативе Антонины Ефремовой - ветерана войны из Серпухова. Он построен на средства, выделенные президентом России Владимиром Путиным, экс-губернатором Подмосковья Борисом Громовым, политической партией «Единая Россия», главой Серпуховского района Александром Шестуном, предпринимателями Серпуховского района, Советом ветеранов 5-й стрелковой дивизии.

04 мая 2017