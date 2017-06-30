МейТан: проверено на себе

Сотрудницы газеты «Ока-инфо» произвели контрольную закупку продукции компании МейТан и готовы поделиться впечатлениями

Женщины, сколько бы им ни было лет, стремятся выглядеть максимально молодо и эффектно. Неоценимую помощь в нелёгком деле поддержания красоты нам оказывает косметика. Если даже у женщины есть любимые косметические средства, она всё равно находится в поиске других, ещё более действенных и приятных.

Поэтому идея провести тестирование косметики популярной сетевой компании МейТан вызвала у нас в редакции настоящее воодушевление. Прекрасная половина «Оки-инфо» с энтузиазмом взялась за испытания. В течение недели мы изучали эффект от предложенных средств, и вот к каким выводам пришли.

Система люкс для ног «От усталости и тяжести в ногах»

Ольга Кузьмина, 54 года: Система состоит из двух продуктов - травяного сбора для ножной ванночки и тибетского крема от усталости и тяжести в ногах. Принимать ванночку было очень приятно, она замечательно пахнет и действительно снимает ощущение усталости после напряженного дня. Единственный недостаток - сложновато смывается из-за частичек трав. Крем хорошо напитал стопы, однако хочу предупредить, что запах у него яркий - на любителя.

Маска тканевая для лица с ветиверовым маслом АНТИАКНЕ

Надежда Баркова, 23 года: Очень понравилась! Маска хорошо, но не избыточно пропитана лосьоном. Расслабляющий запах настраивает на релакс. Сначала я чувствовала небольшое жжение, но оно вскоре прошло. Держала маску на лице 15 минут, потом умылась тёплой водой. Сразу появилось ощущение свежести и вместе с тем увлажнённости. А на следующий день я заметила, что лицо стало гладким и чистым.

Антистессовый гель-пилинг для лица

Мусатова Ирина, 36 лет: Я с осторожностью пользуюсь средствами, содержащими кислоты, потому что у меня очень чувствительная кожа. Но этот пилинг на удивление хорошо мне подошёл. Он упакован в приятный тюбик - это удобно и гигиенично. У средства тонкий аромат и однородная текстура. Наношу пилинг на чистое лицо, жду пару минут, массирую и смываю. Кожа даже на ощупь становится приятнее, глаже. Тон выравнивается, поры сужаются. Близкие отметили, что я выгляжу посвежевшей.

Травяной крем для дневного ухода

Большакова Александра 26 лет: Первое, что хочу отметить - свежий запах берёзового листа, который имеет крем. Текстура у средства лёгкая, он отлично распределяется по коже и быстро впитывается, не оставляя ощущения плёнки. Меня удивило то, как крем действует на воспаления: буквально за пару применений он существенно уменьшает красноту. С удовольствием буду пользоваться им и приобрету в пару ночной крем той же серии.

02 июля 2017