Девятилетка - среди передовых

Васильевской школе есть чем удивить

В этой сельской школе мы, журналисты, бываем не часто. Приехав сюда, сами же этому факту и удивляемся – почему? Один только внешний вид её вызывает приятные ассоциации и сразу хочется говорить о домашнем уюте, о красоте и доброте, короче, на ум идут исключительно приятности.

Конечно же, мы в Васильевской школе, которая по современным градациям, принятым в образовательной сфере, называется основной, то есть девятилеткой.

Не было бы счастья…

Как тут не вспомнить историю её появления. Васильевское практически всегда имело собственную начальную школу. В 1997-ом она готовилась отметить столетие, но так обветшала, что в здание уже и войти было страшно. Детей постарше возили на учебу в посёлок Пролетарский и в Серпухов. А младших школяров, что же, тоже туда отправить? Родителям боль головная: встреть ребенка с автобуса, проводи, переживай, почему задержался. А рядом контора бывшего совхоза «Молодая гвардия» пустует. За неё бьются разные коммерческие структуры. Народ, когда сообразил, что можно будет детей водить в школу всего за пару десятков шагов от подъезда, у Петра Бахмата, тогдашнего главы сельсовета, все пороги в сельсовете оббил.

А Петра Григорьевича что уговаривать. Он – житель местный, всё и сам хорошо понимал. Единственное - нужна была поддержка на более высоком уровне. Он её получил от главы Серпуховского района Александра Шестуна. Но ведь здание надо было еще переоборудовать, обновить, в конце концов.

Пришли к компромиссу. Начальную школу перевести в бывшей совхозный садик, который к тому времени возглавила Любовь Алексеевна Волкова. И именно в селе Васильевское в 2003-ем появился первый тандем детский сад - школа, который только разрабатывался в недрах минобразования страны в рамках стратегии непрерывного образования. Волковой тогда не сладко пришлось: ни тебе методик специальных, ни новых пособий, не знали даже, по каким программам педагогов переучивать.

Однако, как ни парадоксально, а испуг – тоже двигатель прогресса. Сами всему научились, другим науку передали, из первопроходцев стали кураторами проекта.

А тут основные переделки в бывшей совхозной конторе завершились. Кстати, деньги на эти цели выделил губернатор Громов – 4,5 млн. рублей. Следом 2,5 млн. были добавлены на приобретение оборудования.

Декабрьское новоселье

Открывали школу 1 декабря 2003 года. Счастливыми выглядели все: учителя, родители, детвора. Про директора - Любовь Алексеевну Волкову и говорить нечего. Она только что не плакала от радости. Но, немного обжившись и оглядевшись, твёрдо сказала: маловато будет. Это она о площадях внутри школы. Какое учебное заведение без спортзала? Нужна пристройка. Её строительство оплатили из районной казны.

И через пять лет после открытия Васильевская школа приобрела нынешний вид. Кстати, оснащали её тщательно, всем миром. Большую часть оргтехники, плазменные телевизоры, спортинвентарь передал сюда Александр Шестун. Петр Бахмат привез электронное пианино. Музыкальный центр подарила председатель комитета профсоюза работников образования Татьяна Клочко. От имени единороссов района компьютер и комплект развивающих игр вручал заслуженный учитель России, директор областного колледжа Александр Лысиков.

Футболисты, лыжники, баскетболисты

Плавно переходим к реалиям дня нынешнего. В школе - летнее затишье, но оно ненадолго. Замок на здание вешается только на ночь. В учебные дни детвора до вечера здесь тусуется: в кружках, на занятиях филиала районной школы искусств. А уж спортзал вовсе расписан по минутам. Сюда вместе с детьми приходят и взрослые: тренируются волейбольные команды, проходят состязания по мини-футболу. Посмотрите в турнирные таблицы районной спартакиады школьников, спросите, кто в числе регулярных лидеров детских команд по мини-футболу. Конечно, ученики Васильевской школы. У них и тут золотые медали, и там дипломы за первенство. Такая же картина на районных соревнованиях по баскетболу и лыжным гонкам среди юношей и девушек. Было бы странно иметь иные реалии, когда и свой спортзал - вот он, и знаменитая лыжня спорткомплекса «Красные крылья» под боком.

Усадебный парк со Школьной аллеей

Скажите, у какой из районных школ есть собственная аллея в старинном усадебном парке? Правильный ответ – только у Васильевской. Она так и называется – Школьная. Глава местного поселения Бахмат верное решение принял, когда началось восстановление парковой зоны усадьбы Соймоновых-Хмелевых. Кто чаще всего будет здесь кружиться? Конечно, молодёжь. Так вот, чтоб от неё не ждать «сюрпризов» в виде сорванных цветов и поломанных веток, надо её привлечь к посадочным работам.

Кто бы против. Идею подхватило школьное землячество «Пегас», которое живет весьма насыщенной жизнью. Это своего рода местное самоуправление в школьных стенах, объединяющее самых активных ребят. Парк, аллея? Да это же мечта! И школа когда-то будет позади, и жизнь взрослая начнётся, в парке можно будет назначать свидания... Придёт сюда новое поколение ребят и будет хвастать: это моя мама сажала, а это мой папа. И тую западную, и сосну горную, и можжевельник казацкий.

На этом месте разговора сразу вспомнился необычно оформленный дворик при школе. Он не просто красив, тут диковинка на диковинке: кустарники исключительно пестролистные, в наших краях невиданные - от желтолистной бузины до крастнолистного боярышника.

Для чего педагогам учиться

Уговариваем Любовь Алексеевну сфотографироваться в этом цветном уголке. Не сразу, но соглашается. К ней присоединяется завуч Елена Юрьевна Баранова. Два школьных руководителя – это серьезно. Сразу всплывает тема учебы педагогов, не одним же детям за партами сидеть. По нынешним временам и при современных требованиях учителям приходится почти непрерывно пополнять собственный запас знаний.

- С одной стороны – дополнительная нагрузка. С другой – именно нам, педагогам, никак нельзя отставать от новаций, да и опыт коллег – всегда необходим, не изобретать же поодиночке велосипеды. – Рассуждает Волкова.

У нас в районе очень динамичное управление образования, его специалисты и сами в постоянном поиске, и нам засидеться не дают. Семинары, советы, методобъединения, фестивали педагогических идей… Я сразу все варианты и не вспомню. Коллеги из соседних муниципалитетов, областей завидуют, сами с удовольствием едут в Серпуховский район встретиться, поговорить. О чём? Да нам только соберись, а тем навалом.

Причем, у средних школ своя специфика, а у таких, как наша, своя, - продолжает директор. - И хотя мы обязаны учебный процесс организовывать строго в соответствии с требованиями ФГОСа, если не вкладывать душу, а вести предмет чисто формально, хорошего мало будет. Времена меняются, и дети к нам приходят другие. Хотя по-большому счёту кто-то хочет учиться, а кто-то нет. Так всегда было. И наша задача - привить каждому ребёнку любовь к знаниям, как бы избито это не звучало. Вот и нащупываем каждый раз новые тропинки к сердцам первоклашек. Нынешние сплошь и рядом вырастают без сказок, зато обожают мультфильмы, особенно современные. И «Мойдодыра» им уже не прочтёшь. Странно для современных ушей звучит «Вдруг из маминой из спальни…», ну, вы дальше помните про кривоногого и хромого.

Хрустальный кубок за кино

Зато ребята и раньше, и сегодня с удовольствием слушают истории про родной край. А ещё им просто необходимы уроки духовно-нравственного направления.

Волкова рассказывает, что в школе частый гость - настоятель Никольской церкви отец Дмитрий. Он не только на уроки приходит, но и на родительские собрания, где у взрослых бывает масса вопросов о воспитании, на которые батюшка терпеливо отвечает.

Вдруг, что-то вспомнив, директор зовёт в свой кабинет. И показывает кубок - необычный для этой школы. Вручал его здешним девятиклассникам глава района Александр Шестун на молодёжном балу. Дело в том, что накануне выпускникам было предложено снять фильм. Совсем не про себя любимых и не на учебную тему. Скорее, веселый ремикс на известный фильм. Васильевцам досталась комедия «Один дома». На-гора они выдали «Один в школе». Когда фильм завершился, участникам бала, едва отдышавшимся от смеха, стало ясно, кто станет владельцем кубка - по всем меркам небольшая, но такая домашняя, единственная в своем роде Васильевская школа.

Кстати: в прошлом учебном году в стенах школы обучалось 122 ребёнка. Двенадцать из них после сдачи итоговой аттестации за 9-й класс покинули альма-матер. Те из них, кто захочет продолжить обучение в 10-м классе, будут ездить на учёбу в школу посёлка Пролетарский или в лицей «Серпухов».

01 июля 2017