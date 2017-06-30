Небо, ротонда, музыка

В селе Подмоклово прошёл необычный фестиваль классической музыки под открытым небом

Еще лет десять назад о Храме Рождения Пресвятой Богородицы в местечке Подмоклово знали, помимо местных жителей, лишь знатоки исторической архитектуры да краеведы. А сегодня оно входит в список обязательных для посещения красот Южного Подмосковья. И дело не только в уникальном внешнем виде храма-ротонды, который явил свою красоту после масштабной реконструкции, но и в тех удивительных музыкально-духовных фестивалях, которые стали проводить у древних стен.

Пешком к храму

Крайний Подмокловский фест состоялся в минувшее воскресенье. Как и в прошлом году, основным музыкальным жанром стала классическая музыка, причём не только и не столько известные большинству из нас хрестоматийные сочинения, но и более редкие, эстетские вещи, которые, кроме того, исполняются на инструментах своей исторической эпохи. Казалось бы, музыка эпохи барокко - это не то, что звучит в автомагнитолах и плеерах широкого круга меломанов. Однако к началу фестиваля, а назначено оно было на полдень, в Подмоклове собралось столько желающих приобщиться к необычной атмосфере, что машины приходилось оставлять чуть ли не на трассе.

Обычно тихие, ничем не примечательные улочки села заполнились народом. Пройти предстояло около километра, всё время спускаясь ниже и ниже. Чтобы гости не заблудились, организаторы фестиваля заботливо расставили повсюду указатели. За порядком следил наряд ДПС. Всё спокойно и чинно, никто не в претензии, что приходится катить через всё село детские коляски и тащить рюкзаки с провиантом.

Но вот дорога делает последний поворот, и среди ветвей становится различим храм Рождества Богородицы. Сколько раз его нужно увидеть, чтобы привыкнуть к его одновременно изысканной и лаконичной красоте? Местному жителю художнику Николаю Кочетову и целой жизни мало.

- Много-много раз писал наш храм с натуры, - поделился воспоминаниями живописец.- И в то время, когда он стоял с ржавой крышей, он был по-своему прекрасен, а теперь - просто слов нет. Сегодня внучата мои всё уже облазили, с апостолами внутри познакомились - там статуи стоят, которые раньше были на болюстраде. И что удивительно, музыка детей затронула за живое, внучка сказала: «красивая».

Цель или средство

Музыка на этом фестивале играет удивительную роль. Для кого-то она - основная цель, чтобы приехать сюда по пробкам за сотню километров. Эти люди - настоящие меломаны, музыканты, знатоки - расположились в первых рядах просторного амфитеатра, оборудованного у подножия храма, и жадно ловят звуки, которые извлекают из старинного рояля «Беккер» пальцы преподавателей Московской консерватории. Ценный инструмент завален охапками подаренных пионов. Когда профессор Алексей Любимов заканчивает экспромт Шуберта, ему рукоплещут стоя.

Для других гостей музыка - это гармоничный фон, приятное дополнение к очаровательной природе этих мест, запаху скошенной травы и лучам солнца, которые нет-нет, да пробьются сквозь облака. Для этого контингента тут есть большущий луг и огромное количество прорезиненных ковриков, на которых не холодно лежать или сидеть. В этой зоне много детей, и они буквально ходят на ушах - никто не против. Кое-кто привёз с собой туристические палатки и комфортные шезлонги. Подкрепиться можно в специальном шатре подле храма. Меню отнюдь не походное: бутерброды с сыром или сёмгой, свежие персики, пирожки, кофе. В 150-литровом котле томится наваристая уха из сёмги и судака.

Дочь батюшки

Во всём ощущается продуманная подготовка, любовь одновременно к высокому искусству и к самым обычным людям. Кого же за это благодарить? Основным организатором всех здешних фестивалей и концертов является местный батюшка отец Дионисий Крюков и его талантливая семья. Вот и сам Дмонисий — загорелый, улыбчивый — даёт благословения прихожанам. В миру священник учился музыке в Гнесинке, но за год до её окончания решил стать священнослужителем. Его супруга - тоже музыкант. Поэтому неудивительно, что старшая дочь Крюковых - Вера - еще в дошкольном возрасте проявила способности к музыке. Сегодня Вера Воронежская - выпускница Московской консерватории и одна из сподвижниц отца в деле популяризации Подмоклова. Именно её авторитет в мире искусства помог привлечь к участию в фестивале именитых или просто самобытных музыкантов. А еще у этой семьи множество безотказных друзей, не связанных с музыкой - они и сделали фестивальную площадку красивой и комфортной. Подготовка к фестивалю продолжалась не один день. Волонтёры окосили и убрали траву, провели субботник, оборудовали место для умывания и прочие необходимые удобства. На случай дождя закупили сотни тоненьких дождевиков - к счастью, они не пригодились. Деньги на организацию праздника собирали всем миром, в интернете. Ценную помощь оказало также Управление культуры Серпуховского района.

Манускрипты оживают

Первая часть программы состояла из классических произведений для рояля. А вот во второй свой необычный голос показали старинные инструменты и исполнители, которым познание древней музыки милее сиюминутной популярности.

- Мы приехали сюда не в первый и, надеемся, не в последний раз, - рассказал солист ансамбля «Хронос» Евгений Скурат. - Мы дружим с отцом Дионисием и его семьёй, и с удовольствием участвуем в их творческих проектах. Вообще, сейчас такое время, когда возрождается интерес ко всему древнему - археологическое время. Можно даже сказать, что мы живём в новую эпоху Возрождения. Например, наш ансамбль исполняет духовные стихи петровских времён, расшифрованные с настоящих манускриптов.

Ребята из «Хроноса» выглядят как обычные жители мегаполиса, а вот поют как ангелы. И пусть непосвященному человеку трудно разобрать слова, гармония голосов и особый распев делают песнопение интуитивно понятным, радостным и воодушевляющим.

Музыка у храма звучала весь день, и так же до заката были открыты двери святыни. Можно было поставить свечи у распятия или фотографировать интерьер с бесконечно высоким куполом и старыми, побитыми временем изваяниями апостолов. Теперь на балюстраде сияют белизной новые апостолы и евангелисты - как символ новой жизни Подмокловского храма.

01 июля 2017