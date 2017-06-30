Они снова в строю

Стали известны имена летчиков, погибших в войну под Демшинкой

История эта началась шесть лет назад, в крохотной деревне Демшинка. Одна из двух её постоянных жителей - Лидия Ивановна Полевская, в девичестве Карпова, рассказала нашему корреспонденту, что за поросшими травой полями есть безымянный обелиск.

Упавшие с небес

Не под самим обелиском, а по соседству, во впадине, оставшейся после падения нашего самолета, сбитого осенью сорок первого немцами, похоронены лётчики.

- Мне мама, Зинаида Федоровна Терехова, всё в подробностях рассказывала. Деревенские почти все видели, как немцы самолет подбили. Пилоты уводили его от деревни. Упал самолет на краю леса, за полем. Но два пилота успели катапультироваться. На обоих горела одежда. На одном из летчиков начали взрываться патроны в опоясывавшем его патронташе.

Собеседница в деталях, известных от матери, рассказала, как все, кто был в деревне, кинулись к месту их падения. Когда прибежали, один летчик был еще жив, второй умер. Но и раненый протянул недолго. На подводу, выделенную председателем, грузили уже мёртвых («упокойников», как произносит рассказчица), завернутых в парашюты. Хоронили их поутру. Все тот же председатель распорядился, чтобы летчиков закопали в яме, оставшейся после падения самолета, остатки которого долго валялись вокруг. У обоих погибших были при себе документы. Куда они после делись, уже выяснить не у кого. Мать Лидии Ивановны хорошо помнила имена лётчиков, адреса, даже даты рождения. Но Лида по младости лет на этом не заморачивалась, память её лишь одно имя сохранила - Александр Плахин из Горьковской области. Впрочем, в звучании фамилии собеседница до конца уверенной не была, как выяснится позже - не зря.

Что хранится в гараже

Редакция начала поиски, к которым подключился военкомат. Но исходные данные – фамилия и область - ничего не дали. Однако информация, попав в Сеть, уже жила своей жизнью. Могилой заинтересовались поисковики. Собственно, они и докопались в итоге до конкретики. Одним из инициаторов поисковой кампании стал директор Большегрызловского аэродрома Дмитрий Киселев. Он и сообщил о её результатах еще в мае:

- Мы покопались в архивах, нашли, кто летал в этот день: из бомбардировщиков только один, из Егорьевска, вылетел бомбить немцев под Тарусой и пропал. Установили фамилии членов экипажа, нашли родственников, у которых взяли пробы ДНК, сравнили с теми, что получили от останков. Сегодня узнали результат – совпадает. Теперь точно уверены: погибли стрелок-радист Ренке Александр Михайлович и штурман Плохов Алексей Сергеевич. Полагаю, надо их торжественно перезахоронить. Давайте как-то это до людей донесём накануне Дня Победы.

Но в мае, когда пришла новость, нужно было ещё многое уточнить, решить целый ряд вопросов, связанных с перезахоронением останков. Всё окончательно сложилось к июню.

Упокоить лётчиков решили на протвинском «Рубеже обороны». Это место уже несколько лет подряд становится последним пристанищем тех, кого поисковые отряды возвращают из небытия. Руководит отрядом Александр Бахарев. Ему, кстати, в очередной раз мотают нервы в местной полиции, мол, нашли в его гараже и патроны, и оружие, и штыки… А что ещё находят поисковики в бывших окопах, неужели кастрюли или детские игрушки? Именно в гаражах вплоть до похорон они и хранят останки погибших воинов, и всяческие военные атрибуты, которые восстанавливают для музеев.

Герои названные и нет

В этот скорбный день, 22 июня, на «Рубеж обороны» привезли останки 12 бойцов, включая лётчиков Плохова и Ренке. Траурная процессия шла под печальную музыку. Дождем плакало небо, свежей землей тянуло от двух вырытых могил: гробов тоже было два – в одном безымянные бойцы, в другом - уже опознанные лётчики. К заупокойной службе готовились батюшка и певчие, рядком встали все, кому полагалось держать речь. Кстати, слово дали всем, кроме поисковиков, они, как обычно, вроде бы, и не причем. Хуже того, про тех, кто восстанавливал хронику гибели экипажа бомбардировщика, и словом не заикнулись. А это поисковый отряд «Вечность» из Тверской области, возглавляемый Владимиром Соловьевым. И деньги на памятник летчикам мужики собрали, сами же его заказали и привезли в Протвино.

Мы спросили Соловьева, почему не в Серпухове хоронят?

- Отказ от администрации получили с коротким объяснением, мол, мы этим не занимаемся, это к протвинцам обращайтесь. Потому мы здесь, - констатировал собеседник.

Кстати, в архивах копаться пришлось Ивану Горбунову, полному тезке командира экипажа лейтенанта Ивана Горбунова. Мы даже уточняли, не родственные ли связи между ними. Выяснилось, что нет. Вот что наш современник разузнал о том трагическом дне.

25 октября 1941-го экипаж первого бомбардировочного авиаполка взлетел с Егорьевского аэродрома. Предстояло бомбить коммуникации немцев, обосновавшихся под Тарусой. Вёл самолет Иван Горбунов, в кресле штурмана был Алексей Плахов, третьим летел стрелок-радист Александр Ренке.

Шли к линии фронта, но в районе шоссе Серпухов-Калуга заметили передвижение немецкой колонны. Решили бомбить. И почти сразу были атакованы немецким истребителем. У наших загорелся правый мотор. На одном левом нырнули в облачность, пошли на разворот. Из-за перегрузок самолет в районе Демшинки сорвался в штопор. Прыгнуть смог только Горбунов, а его товарищи, скорее всего, были ранены или убиты во время атаки немца. Хотя деревенские утверждают, что видели двух катапультировавшихся лётчиков.

Вряд ли теперь это столь важно. Тут другое: Ивана Горбунова увезли в больницу, где выходили. А вслед за похоронкой, которая ушла к нему на родину после того, как самолет разбился на задании, послали сообщение, что он жив. До наших же дней судьба ещё двух летчиков оставалась тайной. Но теперь раскрыта и она. У безымянных бойцов отныне есть имена. И они снова в строю, в рядах Бессмертного полка.

02 июля 2017