Вакцины небесные и земные

В лесах Серпуховского района прошла акция, направленная на предупреждение распространения бешенства среди диких животных

В минувшую субботу, 24 июня со взлетной полосы в Турове в небо поднялись пять экипажей мотодельтапланеристов, перед которыми стояла непростая задача - разбросать по лесам Серпуховского района вакцину от бешенства.

- С такой просьбой районная ветеринарная служба обращается к нам уже третий год. В течении двух часов, начиная от заповедника и до границы со Ступинским районом, при движении с запада на восток, и с юга на север, от Турова до деревень Соймоново и Каменище, мы разбросали около двухсот килограмм брикетов с вакциной. Общая площадь охвата составила 400 квадратных километра. Были определены ключевые точки и очаги высокой вероятности, им уделяли особое внимание. Приходилось делать несколько заходов, так как поднять в воздух за раз можно было не более 15 килограмм в специальном мешке. Как нам сообщила ветеринарная служба, за те три года, которые мы разбрасываем вакцины не было зарегистрированного ни одного случая вспышек бешенства, - рассказал генеральный директор ОАО «Туровский» Александр Шаковец.

Что за «гостинцы» были уготованы обитателям леса, уточнила директор ГУВ МО «Серпуховская районная СББЖ» Ирина Федосеева:

- Акция была произведена по плану противоэпизодических мероприятий Серпуховского района. Делается это несколько раз в год по мере выделения нам вакцины. В этот раз над лесом было разбросано 4 тысячи доз. Медикамент предназначен для диких плотоядных животных. Представляет из себя брикет прессованного лакомства, внутри которого находится капсула с вакциной. Дикое животное легко находит его по запаху и поедает.

Ещё вакцины раскладывают вручную, совместно с егерями. Последний раз такая акция проводилась 19 и 20 июня, было израсходовано 15400 доз. А с начала 2017 всего потрачено 38400 брикетов.

Борьба с бешенством - острая проблема в «лесных» регионах. Вакцинация диких животных — это лишь один из путей её решения. Другой, не менее важный - вакцинация домашних питомцев.

Вообще-то прививки от бешенства можно делать круглогодично, что и происходит. В городах и крупных сёлах. Но сомнительно, чтобы из глубинки народ за тридевять земель потащил к ветеринарам своих подопечных. Даже несмотря на то, что периодически в Серпуховском районе объявляют карантин по бешенству. С привычкой надеяться на авось трудно бороться. Выручают сезонные акции, когда работники ветеринарных служб затариваются вакциной и сами едут в самые далёкие уголки района. В районе имеется несколько ветлечебниц, за которыми закреплены большие и маленькие сёла и деревни.

Например, на попечении у фельдшера Лукьяновской лечебницы Надежды Нанаевой — зверьё из Лукъянова, Ящерова, Волкова, Якшина, Шипилова, Высоких Двориков, Михайловки. Кстати, хоть лечебница и называется Лукьяновской, но расположена она в здании администрации Липицкого сельского поселения.

Когда приходит время очередной акции, в деревнях развешивают объявления: «Приводите своих питомцев туда-то в такое-то время». По просьбе хозяина фельдшер может сделать исключение и привить животное на дому, но причина должна быть веской. В последний раз выездную вакцинацию устраивали в связи со вспышкой заболеваемости бешенством в конце мая.

- В ходе вакцинации жители часто задают мне стандартные вопросы, - делится опытом фельдшер. - Например, можно ли прививать беременных кошек. Однозначно - нет. Появились котята - пожалуйста, несите мамашу сюда. А черёд потомства наступит через пару месяцев.

Приятно, что во многих районных сёлах жители относятся к вакцинации сознательно. Мало того, что своих любимцев везут на укольчик, так ещё и бесхозных животных прихватывают. За одну выездную акцию ветврач делает несколько сотен уколов. Не все животные настроены миролюбиво, кого-то приходится держать изо всех сил. И всё-таки более действенного способа сдержать опасное заболевание пока не придумали.

Начальник районной станции по борьбе с болезнями животных Ирина Федосеева рассказала, что её ведомство будет в скором времени подчиняться Домодедовскому территориальному управлению. Все ветклиники останутся на месте, но бухгалтерия откочует по новому адресу. Чётко сказать об изменениях в штатном расписании пока нельзя. Какими останутся снабжение ветлечебниц, зарплаты сотрудников - тоже тайна.

02 июля 2017