«Громос» грянул

Горе-мастера в третий раз насквозь пролили пятиэтажку в Турове 


Уже завтра, 1 июля истекает срок контракта, заключённого с компанией «Громос МСК» на ремонт жилых домов в Серпуховском районе. Но маловероятно, что «мастера от Бога» успеют за сутки сделать всё то, что они должны были починить ещё полгода назад. Мало того, работы у них только прибавляется. 

На этой неделе сотрудники «Гомоса МСК» продолжали латать крышу на одной из пятиэтажек в Турове (ул. Октябрьская. 1-б) и... накосячили. Делая бетонную стяжку на крыше, рабочие так увлеклись, что часть материала угодила в ливнёвку. А когда на улице грянул гром и полил почти тропический дождь, вода с крыши устремилась как раз в закупоренную трубу. Стояк быстро переполнился и через верхний раструб начало хлестать. В итоге, вода пролила все четыре подъезда, пропитав собой пять этажей. Люди были в шоке...  очередном. Ведь это уже третий (!) случай за год, что «Громос» тут чинит крышу, когда квартиры жильцов превращаются в бассейны.

 

 

В управляющей компании «Служба заказчика», обслуживающей дома в Турове, хватаются за головы.

- Вода текла по подъездам, её было так много, что она попадала в квартиры через входные двери. Просто нет слов. Мы звонили в «Громос МСК» и предупредили руководство компании о том, что начинаем описывать нанесённый нам ущерб. Будем выставлять этой фирме счета на ремонт ливнёвки и ремонты во всех подъездах и требовать, чтобы подрядчики улаживали все трения с жильцами, компенсируя им нанесённый ущерб, - говорит главный инженер МУП «Служба заказчика» Евгений Марочкин.

По информации «Оки-инфо», владельцы ряда квартир уже встречались с представителями фирмы. По словам местной жительницы Любови Митюшиной, жильцам предлагают компенсации, прямо наличными аж по 2-3 тысячи рублей. Люди возмущены потому что неоднократные потопы нанесли ущерб, оцениваемый десятками тысяч.

- Полностью согласен с жильцами, - продолжает Марочкин, - мы со своей стороны описываем уничтоженное водой имущество и готовы предоставить людям сметы для их предъявления подрядчику. Если же наши суммы не устраивают, граждане вправе нанять независимых экспертов. На основании их справок жильцы вправе обратиться с иском к «Громос МСК».

По информации «Оки-инфо», МУП «Служба заказчика» не намерена подписывать акты приёмки по всем объектам подрядчика, пока тот не уладит все имеющиеся конфликты с жильцами.

Напомним, фирма «Громос МСК» получившая работу в Серпуховском районе от областного «Фонда капитального ремонта...», должна была починить дюжину домов. В сроки подрядчик не уложился. Время для сдачи объектов продлили до 1 июля 2017 года. Но на сегодняшний день «Громос МСК» сдала только три дома: ул. Ленина, 104 в Большевике, ул. 40 лет Октября, 18 в Пролетарском и дом №28 в Липицах. Остальные до сих пор в работе. А тем временем, уже давно пора приступать к ремонту 15 домов, запланированных на 2017 год, но «Фонд капремонта...» всё ещё не провёл конкурс между подрядными организациями! Это намечено сделать только 6 июля. А пока новая фирма раскачается, наступит август и, таким образом, почин многоквартирных домов уйдёт в осень. То есть кровли, межпанельные швы подрядчики вновь будут делать в дождливую и холодную погоду. При этом сроки окончания работ - конец 2017 года. Кстати, к этому же времени, как полагают в «Службе заказчика» со своими контрактами разделается и фирма «Громос МСК», которая, кстати, больше не будет допущена к работам в Серпуховском районе, так как её нет даже в официальном «реестре благонадёжных» компаний.

Для справки: По результатам конкурса, проведённого Фондом капремонта 7 июля 2016 года, с ООО «Громос МСК» был заключён договор №1289-К на 35 180 952 рубля и 65 копеек. На эту сумму подрядчику предстояло в срок до 25 декабря 2016 года отремонтировать 12 домов.

30 июня 2017



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