«Фрески» появились на Сенной

Одна из стен серпуховской типографии хорошенько преобразилась. Над ней поработали художники и нанесли на штукатурку изображения старинного Серпухова. Кони, мостовые, маковка храма Александра Невского и узнаваемый по открыткам столетней давности вид на Московскую улицу. Авторы изобразили всё в сепии - цвете, присущем старым чёрно-белым фотографиям. Многие горожане уже успели оценить новый художественный проект, разместив его панорамы в соцсетях.

На фоне обновлённого сквера «фрески» выглядят гармонично и целостно. По информации «Оки-инфо», этот кусочек Сенной площади (при большевиках переименованной в площадь Революции) вскоре украсят не только графические работы, но и скульптурная композиция, представляющая различные сословия серпуховичей 18-19 веков.

01 июля 2017