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ДТП с наездом на пешехода
В воскресенье, 2 июля в 18.20 близ поворота на деревню Фенино, по автодороге А-108 (Каширо-Симферопольское шоссе) произошло ДТП с наездом на пешехода. 30-летний водитель легковушки, вовремя не заметил переходящего дорогу мужчину 1961 года рождения и прибег к резкому торможению. Однако столкновения избежать не удалось, в результате такого манёвра, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он встретился с иномаркой под управлением 38-летнего местного жителя. В результате проишествия пешеход и водитель-виновник с травмами различной тяжести госпитализированы в серпуховскую больницу им. Семашко. Владелец иномарки от госпитализации отказался.
03 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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