Дмитрий Жариков прошёл по следам журналистов... в кусты

В Серпухове планируется привести в порядок сквер им. Володарского

У властей Серпухова, похоже, руки, наконец-то доберутся до сквера, расположенного в квартале между улицами Володарского, Урицкого, Ситценабивной и 1-й Московской. Буквально две недели назад журналисты «Оки-инфо» заглянули в этот заброшенный уголок в центре города и описали его нынешнее состояние: заросли кустов и деревьев, трава по пояс, отсутствие освещения, клумб, скамеек, да что там, даже асфальтированной тропинки там нет.

Как стало известно «Оке-инфо», вскоре в сквер им. Володарского заглянул и градоначальник и, должно быть, убедившись в правоте слов журналистов, распорядился привести зелёную зону в божеский вид. Предварительный план благоустройства предусматривает создание здесь прогулочной территории с обустройством дорожек, установкой фонарей, лавочек, цветников и урн. Разумеется, начнут с выпила старых деревьев.

Отметим, в начале 2000-х была первая попытка обустройства этого сквера. Тогда по поручению вице-мэра Михаила Леонтьева со стороны 1-й Московской улицы здесь установили забор. Но дальше дело не пошло.

Для справки: Сквер им. Володарского назван в честь деятеля российского революционного движения В. Володарского (Моисея Гольдштейна). В советские годы был закреплён за Ситценабивной фабрикой, имел большую популярность за счёт одного из первых в городе кинотеатров под открытым небом, катка и танцплощадки.

03 июля 2017