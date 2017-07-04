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В среду, 5 июля, День открытых дверей проводит серпуховское управление «МосОблЕИРЦ». Начало в 10.00.
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Расскажут, научат, покажут
В среду, 5 июля, День открытых дверей проводит серпуховское управление «МосОблЕИРЦ». Начало в 10.00.
Сюда, по адресу: Серпухов, ул. Ворошилова, 40, стоит прийти, чтобы получить консультации по вопросам, касающимся оплаты коммунальных услуг, узнать о последних новостях и развитии сервисов «МосОблЕИРЦ», пройти мастер-класс по работе в Личном кабинете клиента, а также получить исчерпывающие разъяснения о новом едином платежном документе.
04 июля 2017
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