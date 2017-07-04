Расскажут, научат, покажут

В среду, 5 июля, День открытых дверей проводит серпуховское управление «МосОблЕИРЦ». Начало в 10.00.
Сюда, по адресу: Серпухов, ул. Ворошилова, 40, стоит прийти, чтобы получить консультации по вопросам, касающимся оплаты коммунальных услуг, узнать о последних новостях и развитии сервисов «МосОблЕИРЦ», пройти мастер-класс по работе в Личном кабинете клиента, а также получить исчерпывающие разъяснения о новом едином платежном документе.

04 июля 2017



Социальные комментарии Cackle
Подмосковье в ТОП-5 по задолженности за коммуналку
Евгений Данилюк
Подмосковье в ТОП-5 по задолженности за коммуналку
Расскажут, научат, покажут
Тина Димова
Расскажут, научат, покажут
Дерево перекрыло дорогу
Тина Димова
Дерево перекрыло дорогу
Подали заявки на «Наше Подмосковье»
Тина Димова
Подали заявки на «Наше Подмосковье»
В Слободе рванул канализационный коллектор
Андрес Аасмяэ
В Слободе рванул канализационный коллектор
Трудодни меняйте на футболки
Тина Димова
Трудодни меняйте на футболки
reklama







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).