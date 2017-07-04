В Подмосковье введут единые тарифы на коммуналку

Вопрос: к чему приравняют общие цифры к «город» или к «деревне»?


Власти Подмосковья планируют ввести в столичном регионе единые тарифы на коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) до конца 2018 года. Об этом сегодня на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьёв.
По словам председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова, «переход к единым тарифам создаст равные условия для граждан при оплате. Сейчас единые тарифы применяются в 45 муниципалитетах области из 67».
Главам муниципалитетов дано поручение обеспечить исполнение «дорожных карт» по переходу к единым тарифам на коммунальные услуги в регионе до 31 декабря 2018 года. Министерству ЖКХ, комитету по тарифам и ценам Подмосковья совместно с главами городов и районов поручено представить предложения и сформировать «дорожную карту» в разрезе муниципальных районов и городских округов по передаче в эксплуатацию коммунального имущества вновь построенных и строящихся микрорайонов и коттеджных посёлков единым русурсоснабжающим организациям.

Отметим, в мае сообщалось, что работу по переходу на единый тариф планируется завершить к 2020 году.

О плюсах и минусах программы мы попросили рассказать директора МУП Серпуховского района «Служба заказчика» Наталью Шашкевич.

- Я слышала об этой инициативе, но всех деталей ещё не знаю. У меня есть несколько вопросов к автором. Условно, сейчас горячая вода и отопление в населённых пунктах с газовыми котельными стоит дешевле, чем в там, где работают котельные на жидком топливе. То есть, в Серпухове, где везде газ, грубо говоря, эта услуга обходится потребителю в 5 рублей, а в деревне Арнеево, где используют печное топливо - 8 рублей. Вот меня что интересует: когда будут вводить единый тариф, к какой сумме его приравняют? Подорожает ли до условных 8 рублей горячая вода и тепло в городах или подешевеет на селе? Если подешевеет, то как и кем будут компенсироваться убытки?

04 июля 2017



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