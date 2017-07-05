Не «кинет» ли область с ремонтом подъездов?

Коммунальщики опасаются, что региональная власть не в полной мере исполнит свои обязательства по почину парадных

7150 подъездов отремонтировали в Московской области в рамках программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

- На сегодня отремонтировано около 22,5% подъездов, из запланированных в 2017 году, - сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. - Данные, предоставляемые муниципалитетами, обновляются в ежедневном режиме. К концу года мы планируем отремонтировать 32 тысячи подъездов...».

Сегодня в Доме правительства Московской области министр подвёл промежуточные итоги реализации программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. По словам чиновника, практически все крупные муниципалитеты укладываются в график проведения работ. На встрече были озвучены города и районы из так называемых «зелёной и «красной» зон. В первую попали Луховицы, Долгопрудный, Ступино, во вторую - Ногинский, Щёлковский, Лотошинский, Серпуховский, Талдомский районы, Наро-Фоминск и Краснознаменский.

По данным министра, в Серпуховском районе программа исполнена на 3,8%. Почему? Оказывается, область «спустила» в муниципалитет план на ремонт более чем сотни подъездов. Чинить парадные, планировалось при условии софинансирования со стороны областного и местного бюджетов, а также собственников домов. По информации «Оки-инфо», в ходе реализации программы возникли определённые трудности. В частности, в Серпуховском районе жители домов массово отказались от участия в софинансировании (исключения деревни Арнеево и Глазово), а управляющая компания «Служба заказчика» не в состоянии внести выпадающие средства за всех. Этим объясняется низкий процент исполнения программы. Но самое главное даже не это. Коммунальщики опасаются за то, что область может не исполнить своих обязательств по финансированию программы или исполнить их не в полном объёме. Во всяком случае в Серпухове возникли очень большие трудности с приёмкой Госжилинспекцией Московской области уже починенных 134 подъездов. А если соответствующего документа от этой структуры не будет, то и денег из регионального бюджета на местах не дождутся.

05 июля 2017