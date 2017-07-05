Единый экзамен выпускников устраивает

Четвёртый год подряд Рособрнадзор собирает замечания и предложения по улучшению государственной итоговой аттестации после завершения основного периода экзаменационной кампании.

Вот что демонстрируют итоги опроса, проведённого на официальном портале ЕГЭ среди выпускников и учащихся школ. Их набралось 7,5 тысячи человек.

​Более двух третей проголосовавших (68,6%) считают, что единый экзамен, как выпускной в школе и вступительный в вуз, удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены. Для 83,4% участников опроса удобно, что результаты ЕГЭ действительны четыре года. Этот факт не имеет значения для 16,6% ответивших.

Продолжается сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Поступившая информация будет проанализирована специалистами ведомства и подведомственных ему организаций, а затем вынесена на обсуждение представителям экспертных сообществ.

Отметим, в Серпухове одна из учениц школы №2 написала жалобу в подмосковное министерство образования, в котором сообщила, что во время ЕГЭ в туалетной комнате выпускники активно пользовались смартфонами и планшетами. По этому поводу в образовательное учреждение выезжала специальная комиссия.

05 июля 2017